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1/24の強弱材料
*08:19JST 1/24
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26906.04、+352.51）
・NYダウは上昇（33629.56、+254.07）
・ナスダック総合指数は上昇（11364.41、+223.98）
・シカゴ日経先物は上昇（27155、大阪比+275）
・1ドル＝130.60-70円
・SOX指数は上昇（2934.83、+140.14）
・VIX指数は低下（19.81、-0.04）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・米原油先物は下落（81.62、-0.02）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・製造業PMI（1月）
・サービス業PMI（1月）
・総合PMI（1月）
・日銀営業毎旬報告（1月20日現在）
・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
・全国百貨店売上高（12月）
・東京地区百貨店売上高（12月）
・日本電産＜6594＞、ディスコ＜6146＞など決算発表
・独製造業PMI（1月）
・独サービス業PMI（1月）
・独総合PMI（1月）
・ユーロ圏製造業PMI（1月）
・ユーロ圏サービス業PMI（1月）
・ユーロ圏総合PMI（1月）
・英製造業PMI（1月）
・英サービス業PMI（1月）
・英総合PMI（1月）
・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA-15）（1月）
・米製造業PMI（1月）
・米サービス業PMI（1月）
・米総合PMI（1月）
・アルゼンチン・ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体（CELAC）首脳会議
・米GE、3M、ロッキード、J&J、ベライゾン、マイクロソフト、TIなど決算発表
・中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、ベトナムの株式市場は休場《ST》
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