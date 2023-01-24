*08:19JST 1/24

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26906.04、+352.51）

・NYダウは上昇（33629.56、+254.07）

・ナスダック総合指数は上昇（11364.41、+223.98）

・シカゴ日経先物は上昇（27155、大阪比+275）

・1ドル＝130.60-70円

・SOX指数は上昇（2934.83、+140.14）

・VIX指数は低下（19.81、-0.04）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・米原油先物は下落（81.62、-0.02）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・製造業PMI（1月）

・サービス業PMI（1月）

・総合PMI（1月）

・日銀営業毎旬報告（1月20日現在）

・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

・全国百貨店売上高（12月）

・東京地区百貨店売上高（12月）

・日本電産＜6594＞、ディスコ＜6146＞など決算発表

・独製造業PMI（1月）

・独サービス業PMI（1月）

・独総合PMI（1月）

・ユーロ圏製造業PMI（1月）

・ユーロ圏サービス業PMI（1月）

・ユーロ圏総合PMI（1月）

・英製造業PMI（1月）

・英サービス業PMI（1月）

・英総合PMI（1月）

・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA-15）（1月）

・米製造業PMI（1月）

・米サービス業PMI（1月）

・米総合PMI（1月）

・アルゼンチン・ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体（CELAC）首脳会議

・米GE、3M、ロッキード、J&J、ベライゾン、マイクロソフト、TIなど決算発表

・中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、ベトナムの株式市場は休場《ST》