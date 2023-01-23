チームスピリット　大幅に反落、前日急騰の反動で利益確定売り／新興市場スナップショット

*12:56JST ＜4397＞ チームスピリット 365 -29

大幅に反落。前週末に急騰した反動で利益確定売りが出ている。前引け時点の値下がり率は東証グロース市場の第1位。いちよし証券が19日付でチームスピリットのレーティングを「B」から「A」に、フェアバリューを350円から500円に引き上げたことが好感され、翌20日に前日終値に比べ25％以上も急伸。200日移動平均線を一時的に上抜けたため、高値警戒感が広がっているようだ。《ST》