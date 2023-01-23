関連記事
チームスピリット 大幅に反落、前日急騰の反動で利益確定売り／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:56JST ＜4397＞ チームスピリット 365 -29
大幅に反落。前週末に急騰した反動で利益確定売りが出ている。前引け時点の値下がり率は東証グロース市場の第1位。いちよし証券が19日付でチームスピリットのレーティングを「B」から「A」に、フェアバリューを350円から500円に引き上げたことが好感され、翌20日に前日終値に比べ25％以上も急伸。200日移動平均線を一時的に上抜けたため、高値警戒感が広がっているようだ。《ST》
スポンサードリンク
- アジャイル 一時ストップ高、TikTokチャンネル運用のコンフィを子会社化、取得価額0.55億円（訂正）／新興市場スナップショット 1/23 12:47
- TKP 昨年来高値、識学と資本業務提携、5億円で86万株取得、研修サービスを共同開発／新興市場スナップショット 1/23 09:54
- ウェルスナビ 大幅に3日ぶり反発、22年12月期の営業損益予想を上方修正、広告宣伝費など計画下回る／新興市場スナップショット 1/23 09:34
- スポーツフィール 大幅に続伸、3月末に1対2の株式分割、流動性向上や投資家層の拡大目的／新興市場スナップショット 1/23 09:11
- 新興市場見通し：新興株巡る外部環境は総じて好転中 1/21 14:18