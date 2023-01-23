関連記事
ウェルスナビ 大幅に3日ぶり反発、22年12月期の営業損益予想を上方修正、広告宣伝費など計画下回る／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:34JST ＜7342＞ ウェルスナビ 1441 +98
大幅に3日ぶり反発。22年12月期の営業損益予想を従来の0.45億円の黒字から2.09億円の黒字（前期実績4.32億円の赤字）に上方修正している。広告宣伝費を増額する計画だったが、変動の大きい市場環境下では広告効果が出にくいことを考慮した結果、投資額が計画を下回った。厳選採用で期末の従業員数が期初計画に届かず、人件費や採用費が計画を下回ったことも利益を押し上げる要因となった。《ST》
スポンサードリンク
- スポーツフィール 大幅に続伸、3月末に1対2の株式分割、流動性向上や投資家層の拡大目的／新興市場スナップショット 1/23 09:11
- 新興市場見通し：新興株巡る外部環境は総じて好転中 1/21 14:18
- グッドパッチ 大幅に3日ぶり反落、東海東京がレーティング「Neutral」、目標株価640円に引き下げ／新興市場スナップショット 1/20 13:58
- チームスピリット ストップ高、いちよしがレーティング「A」、フェアバリュー500円に引き上げ／新興市場スナップショット 1/20 13:05
- ＥＬＥＭＥＮＴＳ ストップ高、ソフトバンク子会社のSBペイメントサービスと業務提携／新興市場スナップショット 1/20 12:56