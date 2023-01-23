ウェルスナビ　大幅に3日ぶり反発、22年12月期の営業損益予想を上方修正、広告宣伝費など計画下回る／新興市場スナップショット

*09:34JST ＜7342＞ ウェルスナビ 1441 +98

大幅に3日ぶり反発。22年12月期の営業損益予想を従来の0.45億円の黒字から2.09億円の黒字（前期実績4.32億円の赤字）に上方修正している。広告宣伝費を増額する計画だったが、変動の大きい市場環境下では広告効果が出にくいことを考慮した結果、投資額が計画を下回った。厳選採用で期末の従業員数が期初計画に届かず、人件費や採用費が計画を下回ったことも利益を押し上げる要因となった。《ST》