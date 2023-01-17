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東証業種別ランキング：輸送用機器が上昇率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：輸送用機器が上昇率トップ
輸送用機器が上昇率トップ。そのほか海運業、電気機器、不動産業、非鉄金属なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか空運業、陸運業、電力・ガス業、医薬品も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 輸送用機器 ／ 3,048.92 ／ 2.47
2. 海運業 ／ 1,079.57 ／ 2.12
3. 電気機器 ／ 3,272.86 ／ 1.88
4. 不動産業 ／ 1,368.41 ／ 1.64
5. 非鉄金属 ／ 1,059.05 ／ 1.51
6. その他金融業 ／ 686.99 ／ 1.40
7. 化学工業 ／ 1,969.87 ／ 1.27
8. 水産・農林業 ／ 469.99 ／ 1.25
9. その他製品 ／ 3,437.08 ／ 1.11
10. 証券業 ／ 365.28 ／ 1.09
11. 機械 ／ 2,087.92 ／ 1.04
12. 繊維業 ／ 593.38 ／ 0.95
13. 卸売業 ／ 2,263.81 ／ 0.91
14. 鉄鋼 ／ 529.1 ／ 0.89
15. ゴム製品 ／ 3,286.98 ／ 0.86
16. 金属製品 ／ 1,115.07 ／ 0.82
17. ガラス・土石製品 ／ 1,063.31 ／ 0.82
18. 建設業 ／ 1,120.66 ／ 0.78
19. 鉱業 ／ 415.4 ／ 0.75
20. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,999.84 ／ 0.62
21. 情報・通信業 ／ 4,642.91 ／ 0.56
22. サービス業 ／ 2,429.68 ／ 0.45
23. 保険業 ／ 1,408.76 ／ 0.42
24. 食料品 ／ 1,711.57 ／ 0.39
25. パルプ・紙 ／ 431.66 ／ 0.32
26. 小売業 ／ 1,364.73 ／ 0.32
27. 精密機器 ／ 8,967.85 ／ 0.12
28. 石油・石炭製品 ／ 1,082.07 ／ 0.04
29. 医薬品 ／ 3,251.12 ／ -0.25
30. 電力・ガス業 ／ 339.27 ／ -0.38
31. 陸運業 ／ 1,784.46 ／ -0.43
32. 空運業 ／ 216.24 ／ -0.56
33. 銀行業 ／ 202.41 ／ -0.65《FA》
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