*15:38JST 東証業種別ランキング：輸送用機器が上昇率トップ

輸送用機器が上昇率トップ。そのほか海運業、電気機器、不動産業、非鉄金属なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか空運業、陸運業、電力・ガス業、医薬品も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 輸送用機器 ／ 3,048.92 ／ 2.47

2. 海運業 ／ 1,079.57 ／ 2.12

3. 電気機器 ／ 3,272.86 ／ 1.88

4. 不動産業 ／ 1,368.41 ／ 1.64

5. 非鉄金属 ／ 1,059.05 ／ 1.51

6. その他金融業 ／ 686.99 ／ 1.40

7. 化学工業 ／ 1,969.87 ／ 1.27

8. 水産・農林業 ／ 469.99 ／ 1.25

9. その他製品 ／ 3,437.08 ／ 1.11

10. 証券業 ／ 365.28 ／ 1.09

11. 機械 ／ 2,087.92 ／ 1.04

12. 繊維業 ／ 593.38 ／ 0.95

13. 卸売業 ／ 2,263.81 ／ 0.91

14. 鉄鋼 ／ 529.1 ／ 0.89

15. ゴム製品 ／ 3,286.98 ／ 0.86

16. 金属製品 ／ 1,115.07 ／ 0.82

17. ガラス・土石製品 ／ 1,063.31 ／ 0.82

18. 建設業 ／ 1,120.66 ／ 0.78

19. 鉱業 ／ 415.4 ／ 0.75

20. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,999.84 ／ 0.62

21. 情報・通信業 ／ 4,642.91 ／ 0.56

22. サービス業 ／ 2,429.68 ／ 0.45

23. 保険業 ／ 1,408.76 ／ 0.42

24. 食料品 ／ 1,711.57 ／ 0.39

25. パルプ・紙 ／ 431.66 ／ 0.32

26. 小売業 ／ 1,364.73 ／ 0.32

27. 精密機器 ／ 8,967.85 ／ 0.12

28. 石油・石炭製品 ／ 1,082.07 ／ 0.04

29. 医薬品 ／ 3,251.12 ／ -0.25

30. 電力・ガス業 ／ 339.27 ／ -0.38

31. 陸運業 ／ 1,784.46 ／ -0.43

32. 空運業 ／ 216.24 ／ -0.56

33. 銀行業 ／ 202.41 ／ -0.65《FA》