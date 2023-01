ディーゼル23年干支“うさぎ”モチーフのデニムベストやスウェット、ダークレッドのウォッシュ加工で

ディーゼル(DIESEL)より、2023年の干支“うさぎ”をモチーフとしたユニセックスのカプセルコレクションが登場。2023年1月16日(月)より、ディーゼル直営店舗ほかにて発売される。

■ディーゼル“卯”モチーフの新作カプセルコレクション

幸運をもたらすとされる“うさぎ”にフィーチャーした今回のカプセルコレクション。幸運&富を象徴する赤と金のラッキーカラーを用いて、ユニセックスで着用できるアイテムを展開する。

■ダークレッドのウォッシュ加工デニムのジャケットやドレス

ノースリーブのデニムトラッカージャケットをはじめ、ストレートレッグジーンズ、デニムドレスがラインナップ。それぞれのアイテムには、共通してダークレッドのウォッシュ加工を施した。デニムベストは、胸ポケットに配したゴールドのDロゴ刺繍がポイントだ。

トラックデニムシリーズからは、パーカーやスウェットパンツ、Tシャツが登場。デニムウェアを含む全てのアイテムには、“S.E. Year of the Rabbit For Successful Living”の文字をプリントしたディーゼルのアイコニックなジャクロンパッチがウェアの内側に縫い付けられている。

■アイコンバッグ「ワンダー(1DR)」も

また、フロントのDロゴがアクセントのアイコンバッグ「ワンダー」には新色が追加。メタリックレッドを基調に、ゴールドのオーバルDロゴを掛け合わせた。

【詳細】

ディーゼル 2023年新作カプセルコレクション「ルナ イヤー オブ ザ ラビット(LUNAR YEAR OF THE RABBIT)」

発売日:2023年1月16日(月)

販売店舗:ディーゼル直営店舗、ディーゼル公式オンラインストア

アイテム:

・デニムトップス 49,500円

・デニムTシャツ 40,700円

・デニムスウェット 53,900円

・デニムベスト 63,800円

・デニムドレス 63,800円

・デニムパンツ 46,200円

・ワンダー バッグ 68,200円

※店舗によって展開商品が異なる。

【問い合わせ先】

ディーゼル ジャパン

TEL:0120-55-1978