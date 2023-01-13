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ＴＯＲＩＣＯ 大幅に続伸、上限10万株の自社株買い、発行済総数の8.0％／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:44JST ＜7138＞ ＴＯＲＩＣＯ 1220 +165
大幅に続伸。10万株（1.00億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は8.0％。取得期間は13日から6月30日まで。経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行のほか、株主還元策の一環としている。TORICO株は昨年12月28日に上場来安値を記録した後は横ばい圏で推移しており、値頃感も投資家の買い意欲を刺激しているようだ。《ST》
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