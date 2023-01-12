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出来高変化率ランキング（13時台）～フクダ電子、サスメドなどがランクイン
*14:22JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フクダ電子、サスメドなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月12日 13:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜1419＞ タマホーム 2648600 141000 1778.44% 13.05%
＜2778＞ パレモ・HD 2107900 180060 1070.67% 2.7%
＜6255＞ NPC 2800500 256140 993.35% 8.28%
＜8260＞ 井筒屋 1376000 141400 873.13% -12.04%
＜2726＞ パルHD 1263900 224240 463.64% 4.2%
＜1328＞* 金連動 27300 5360 409.33% -0.52%
＜2157＞ コシダカHD 3246200 650260 399.22% -14.7%
＜7581＞ サイゼリヤ 1045900 220780 373.73% 3.63%
＜3760＞ ケイブ 292200 66900 336.77% -7.22%
＜6960＞* フクダ電子 43700 10180 329.27% 1.92%
＜8194＞ ライフコーポ 431600 109800 293.08% 7.97%
＜2334＞ イオレ 732900 207780 252.73% 9.84%
＜4263＞ サスメド 2680100 851200 214.86% 0.86%
＜5461＞ 中部鋼鈑 43200 14520 197.52% 3.49%
＜2471＞ エスプール 7042400 2473980 184.66% 7.21%
＜5702＞ 大紀アルミ 400600 145680 174.99% 5.31%
＜5410＞ 合同鉄 250900 91400 174.51% 5.4%
＜8392＞* 大分銀 68700 26180 162.41% 3.96%
＜3562＞ No.1 143800 55260 160.22% -1.05%
＜3133＞* 海帆 3825400 1483000 157.95% 3.83%
<6323> ローツェ 582100 226660 156.82% 3.05%
<5541>* 大平洋金 375600 150120 150.20% 5.56%
<9278> ブックオフGHD 225200 95440 135.96% -3.63%
<3179>* シュッピン 342300 153740 122.65% -5.04%
<7888> 三光合成 1902100 863360 120.31% -0.21%
<1346> MXS225 19865 9056.4 119.35% -0.07%
<6205> オーケーケー 94100 44560 111.18% 1.86%
<5759> 日本電解 726500 345340 110.37% -6.59%
<8395>* 佐賀銀 53600 25520 110.03% 0.92%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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