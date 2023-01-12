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出来高変化率ランキング（13時台）～フクダ電子、サスメドなどがランクイン

2023年1月12日 14:22

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記事提供元：フィスコ

*14:22JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フクダ電子、サスメドなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月12日　13:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1419＞ タマホーム　　　　 　2648600 　141000　 1778.44% 13.05%
＜2778＞ パレモ・HD　　　 　2107900 　180060　 1070.67% 2.7%
＜6255＞ NPC　　　　　　 　2800500 　256140　 993.35% 8.28%
＜8260＞ 井筒屋　　　　　　 　1376000 　141400　 873.13% -12.04%
＜2726＞ パルHD　　　　　 　1263900 　224240　 463.64% 4.2%
＜1328＞* 金連動　　　　　　 　27300 　5360　 409.33% -0.52%
＜2157＞ コシダカHD　　　 　3246200 　650260　 399.22% -14.7%
＜7581＞ サイゼリヤ　　　　 　1045900 　220780　 373.73% 3.63%
＜3760＞ ケイブ　　　　　　 　292200 　66900　 336.77% -7.22%
＜6960＞* フクダ電子　　　　 　43700 　10180　 329.27% 1.92%
＜8194＞ ライフコーポ　　　 　431600 　109800　 293.08% 7.97%
＜2334＞ イオレ　　　　　　 　732900 　207780　 252.73% 9.84%
＜4263＞ サスメド　　　　　 　2680100 　851200　 214.86% 0.86%
＜5461＞ 中部鋼鈑　　　　　 　43200 　14520　 197.52% 3.49%
＜2471＞ エスプール　　　　 　7042400 　2473980　 184.66% 7.21%
＜5702＞ 大紀アルミ　　　　 　400600 　145680　 174.99% 5.31%
＜5410＞ 合同鉄　　　　　　 　250900 　91400　 174.51% 5.4%
＜8392＞* 大分銀　　　　　　 　68700 　26180　 162.41% 3.96%
＜3562＞ No.1　　　　　 　143800 　55260　 160.22% -1.05%
＜3133＞* 海帆　　　　　　　 　3825400 　1483000　 157.95% 3.83%
<6323> ローツェ　　　　　 　582100 　226660　 156.82% 3.05%
<5541>* 大平洋金　　　　　 　375600 　150120　 150.20% 5.56%
<9278> ブックオフGHD　 　225200 　95440　 135.96% -3.63%
<3179>* シュッピン　　　　 　342300 　153740　 122.65% -5.04%
<7888> 三光合成　　　　　 　1902100 　863360　 120.31% -0.21%
<1346> MXS225　　　 　19865 　9056.4　 119.35% -0.07%
<6205> オーケーケー 　94100 　44560　 111.18% 1.86%
<5759> 日本電解　　　　　 　726500 　345340　 110.37% -6.59%
<8395>* 佐賀銀　　　　　　 　53600 　25520　 110.03% 0.92%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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