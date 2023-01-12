アルファクス　大幅に3日ぶり反落、テレビ番組が自社製品取り上げも前日急騰で利益確定売り優勢／新興市場スナップショット

*12:56JST ＜3814＞ アルファクス 328 -32

大幅に3日ぶり反落。自社製品の配膳AIロボットやテーブルオーダーシステム、特許取得の自動発注システムがコロナ禍を機にした飲食店のDX化への取り組みとして、テレビ番組で取り上げられたと発表している。ただ、前日に「配膳ロボットの問い合わせ件数が販売開始時点の約3倍に膨らんだ」との報道を受けて28％超も急騰しただけに、本日は利益確定売りが優勢となっているようだ。《ST》