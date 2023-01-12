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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、中消費者物価指数、米消費者物価コア指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、中消費者物価指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 国際収支(経常収支)(11月) 4810億円 -641億円
08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(12月) 2.7％
08:50 貸出動向 銀行計(12月) 3.0％
10:00 営業毎旬報告(1月10日現在、日本銀行)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本
銀行)
11:00 東京オフィス空室率(12月) 6.38
14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(12月) 48.1 48.1
14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(12月) 45.6 45.1
14:00 地域経済報告(さくらリポート)(1月、日本銀行)
日銀支店長会議
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(11月) 118.00億豪ドル 122.17億豪ドル
10:30 中・生産者物価指数(12月) -0.1％ -1.3％
10:30 中・消費者物価指数(12月) 1.8％ 1.6％
21:00 印・消費者物価指数(12月) 5.80％ 5.88％
21:00 印・鉱工業生産(11月) 3.9％ -4.0％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(11月) -0.1％ -0.6％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.4万件
22:30 米・消費者物価コア指数(12月) 5.7％ 6.0％
28:00 米・財政収支(12月) -2485億ドル
日加首脳会談
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
米・セントルイス連銀総裁がオンラインイベントに参加
米・30年債入札
伊・3年債、7年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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