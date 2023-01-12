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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、中消費者物価指数、米消費者物価コア指数など

2023年1月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、中消費者物価指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　国際収支(経常収支)(11月)　4810億円　-641億円
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(12月)　　2.7％
08:50　貸出動向 銀行計(12月)　　3.0％
10:00　営業毎旬報告(1月10日現在、日本銀行)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本
銀行)
11:00　東京オフィス空室率(12月)　　6.38
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(12月)　48.1　48.1
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(12月)　45.6　45.1
14:00　地域経済報告(さくらリポート)(1月、日本銀行)


日銀支店長会議


＜海外＞
09:30　豪・貿易収支(11月)　118.00億豪ドル　122.17億豪ドル
10:30　中・生産者物価指数(12月)　-0.1％　-1.3％
10:30　中・消費者物価指数(12月)　1.8％　1.6％
21:00　印・消費者物価指数(12月)　5.80％　5.88％
21:00　印・鉱工業生産(11月)　3.9％　-4.0％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(11月)　-0.1％　-0.6％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.4万件
22:30　米・消費者物価コア指数(12月)　5.7％　6.0％
28:00　米・財政収支(12月)　　-2485億ドル


日加首脳会談

欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告

米・セントルイス連銀総裁がオンラインイベントに参加

米・30年債入札

伊・3年債、7年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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