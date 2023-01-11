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ローソン　大幅反発、9-11月期営業益は市場想定を上振れ着地

2023年1月11日 10:35

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記事提供元：フィスコ

*10:35JST ローソン---大幅反発、9-11月期営業益は市場想定を上振れ着地
ローソン＜2651＞は大幅反発。前日に第3四半期決算を発表している。9-11月期営業利益は162億円で前年同期比35.3％増益、前四半期の同2.3％減から大幅増益に転換し、135億円程度の市場コンセンサスも大きく上振れ。販管費の抑制、中国市場の回復などが想定比上振れの背景とみられる。第3四半期累計では452億円で前年同期比16.8％増、据え置きの通期予想530億円、前期比12.5％増には上振れ期待も高まりつつある状況に。《TY》

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