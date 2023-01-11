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タスキ 大幅続伸、不動産投資型クラウドファンディングで新たな投資募集開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:10JST ＜2987＞ タスキ 1087 +39
大幅続伸。不動産投資型クラウドファンディングサービス「TASUKI FUNDS」で30日から「タスキキャピタル重視型第4号ファンド」の投資募集を開始すると発表している。開発型ファンドとして東京都杉並区の土地や建築中の建物を取得し、新築投資用IoTレジデンス「タスキsmart西荻窪（仮称）」の不動産開発を実施する。竣工予定は今年9月。不動産の売却代金を主な原資として投資家へ分配金の支払いや出資金の償還を行う。《TY》
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