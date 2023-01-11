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安川電機 大幅続伸、想定通りの好決算受けて買い安心感が先行
記事提供元：フィスコ
*10:13JST 安川電機---大幅続伸、想定通りの好決算受けて買い安心感が先行
安川電機＜6506＞は大幅続伸。前日に第3四半期決算を発表、9-11月期営業利益は169億円で前年同期比29.1％増となり、165億円程度の市場コンセンサスに沿った着地に。前四半期は173億円であった。通期予想は700億円、前期比32.4％増を据え置き、ロボットを下方修正する一方でモーションコントロール部門を上方修正。地合いの改善もあり想定通りの決算確認で安心感が先行。《TY》
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