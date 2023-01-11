ジャパニアス　上場来高値、23年11月期の営業利益予想22.3％増、年間配当予想は71円に増配／新興市場スナップショット

*09:20JST ＜9558＞ ジャパニアス 2737 +193

上場来高値。23年11月期の営業利益予想を前期比22.3％増の7.47億円と発表している。IT・通信業界やメーカーへのサービス提供による事業拡大に継続して努める。年間配当予想は71.00円で、前期（55.00円）から増配する見通し。同時に発表した22年11月期の営業利益は78.9％増の6.11億円で着地した。先端エンジニアリング事業でオンサイト型開発支援業務と受託開発業務が好調に推移し、大幅増益に貢献した。《TY》