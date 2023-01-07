*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 東エレク、バンクオブイノベ、monoAIなど

銘柄名<コード>6日終値⇒前日比

九州FG＜7180＞ 444 -10

地銀株の一角には利食い売りも集まる展開に。

ロート製薬＜4527＞ 2190 -39

株式分割後は手仕舞い売りの動きが優勢続く。

東エレク＜8035＞ 41170 +1220

SOX指数下落も地合い改善で半導体関連切り返す。

ファーストリテ＜9983＞ 79530 -120

12月既存店は2カ月ぶりにプラス転換で2ケタ増。

ネクステージ＜3186＞ 2655 -7

想定以上の好業績見通しをポジティブ視。

INPEX＜1605＞ 1356 +34

NY原油相場の上昇を材料視。

阿波製紙＜3896＞ 377 +42

スピード調整一巡感からリバウンド強める。

メディシノバ＜4875＞ 325 +18

「MN-166」のフェーズ1試験で良好な結果。

ジャパニアス＜9558＞ 2402 +48

22年11月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想も55円に増額修正。

カルナバイオ＜4572＞ 509 -11

BTK阻害剤AS-0871のタブレット型製剤を用いた第1相臨床試験BAパート投与完了。

アミタホールディングス＜2195＞ 1058 +53

23年重要取り組み事項を発表、

トークンエコノミーの設計・開発を行う子会社も設立。

マイクロアド＜9553＞ 1372 -6

新たに貸借銘柄に選定、下げ過ぎ感も。

ELEMENTS＜5246＞ 561 -90

6日売買分から東証が信用取引に関する臨時措置を実施へ。

バンクオブイノベ＜4393＞ 6260 +650

『メメントモリ』の12月課金高は20億円と好調。

いつも＜7694＞ 833 +39

「ライブコマース新興買収」との一部報道で。

SERIOHD＜6567＞ 554 +80

岸田首相の年頭会見を受けた子育て関連の一角への物色続く。

タメニー＜6181＞ 117 +2

岸田首相の年頭会見を受けた結婚（婚活）関連の一角への物色続く。

monoAI＜5240＞ 1427 +238

同社など直近IPO銘柄間では引き続き資金回転の動き。《FA》