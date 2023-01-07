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前日に動いた銘柄 part2 東エレク、バンクオブイノベ、monoAIなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 東エレク、バンクオブイノベ、monoAIなど
銘柄名<コード>6日終値⇒前日比
九州FG＜7180＞ 444 -10
地銀株の一角には利食い売りも集まる展開に。
ロート製薬＜4527＞ 2190 -39
株式分割後は手仕舞い売りの動きが優勢続く。
東エレク＜8035＞ 41170 +1220
SOX指数下落も地合い改善で半導体関連切り返す。
ファーストリテ＜9983＞ 79530 -120
12月既存店は2カ月ぶりにプラス転換で2ケタ増。
ネクステージ＜3186＞ 2655 -7
想定以上の好業績見通しをポジティブ視。
INPEX＜1605＞ 1356 +34
NY原油相場の上昇を材料視。
阿波製紙＜3896＞ 377 +42
スピード調整一巡感からリバウンド強める。
メディシノバ＜4875＞ 325 +18
「MN-166」のフェーズ1試験で良好な結果。
ジャパニアス＜9558＞ 2402 +48
22年11月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想も55円に増額修正。
カルナバイオ＜4572＞ 509 -11
BTK阻害剤AS-0871のタブレット型製剤を用いた第1相臨床試験BAパート投与完了。
アミタホールディングス＜2195＞ 1058 +53
23年重要取り組み事項を発表、
トークンエコノミーの設計・開発を行う子会社も設立。
マイクロアド＜9553＞ 1372 -6
新たに貸借銘柄に選定、下げ過ぎ感も。
ELEMENTS＜5246＞ 561 -90
6日売買分から東証が信用取引に関する臨時措置を実施へ。
バンクオブイノベ＜4393＞ 6260 +650
『メメントモリ』の12月課金高は20億円と好調。
いつも＜7694＞ 833 +39
「ライブコマース新興買収」との一部報道で。
SERIOHD＜6567＞ 554 +80
岸田首相の年頭会見を受けた子育て関連の一角への物色続く。
タメニー＜6181＞ 117 +2
岸田首相の年頭会見を受けた結婚（婚活）関連の一角への物色続く。
monoAI＜5240＞ 1427 +238
同社など直近IPO銘柄間では引き続き資金回転の動き。《FA》
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