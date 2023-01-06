*08:31JST 1/6

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（25820.80、+103.94）

・1ドル＝133.30-40円

・米原油先物は上昇（73.67、+0.83）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・NYダウは下落（32930.08、-339.69）

・ナスダック総合指数は下落（10305.24、-153.52）

・シカゴ日経先物は下落（25680、大阪比-100）

・SOX指数は下落（2518.52、-50.94）

・VIX指数は上昇（22.46、+0.45）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・毎月勤労統計（11月）

・サービス業PMI（12月）

・総合PMI（12月）

・国債買いオペ

・日銀「需給ギャップと潜在成長率」

・独製造業受注（11月）

・ユーロ圏景況感指数（12月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（12月）

・ユーロ圏消費者物価コア指数（12月）

・ユーロ圏小売売上高（11月）

・ブラジルFGVインフレ率（IGP-DI）（12月）

・ブラジル自動車販売台数（12月）

・カナダ失業率（12月）

・米雇用統計（12月）

・米製造業受注（11月）

・米ISM非製造業景況指数（12月）

・米リッチモンド連銀総裁が講演《ST》