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1/6の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:31JST 1/6
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（25820.80、+103.94）
・1ドル＝133.30-40円
・米原油先物は上昇（73.67、+0.83）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・NYダウは下落（32930.08、-339.69）
・ナスダック総合指数は下落（10305.24、-153.52）
・シカゴ日経先物は下落（25680、大阪比-100）
・SOX指数は下落（2518.52、-50.94）
・VIX指数は上昇（22.46、+0.45）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・毎月勤労統計（11月）
・サービス業PMI（12月）
・総合PMI（12月）
・国債買いオペ
・日銀「需給ギャップと潜在成長率」
・独製造業受注（11月）
・ユーロ圏景況感指数（12月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（12月）
・ユーロ圏消費者物価コア指数（12月）
・ユーロ圏小売売上高（11月）
・ブラジルFGVインフレ率（IGP-DI）（12月）
・ブラジル自動車販売台数（12月）
・カナダ失業率（12月）
・米雇用統計（12月）
・米製造業受注（11月）
・米ISM非製造業景況指数（12月）
・米リッチモンド連銀総裁が講演《ST》
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