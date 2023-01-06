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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米非農業部門雇用者数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30 実質賃金総額(11月) -2.9％
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(11月) 1.8％ 1.4％
09:30 サービス業PMI(12月) 51.7
09:30 総合PMI(12月) 50.0
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
＜海外＞
16:00 独・製造業受注(11月) -1.0％ 0.8％
19:00 欧・ユーロ圏景況感指数(12月) 94.1 93.7
19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月) -22.2
19:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(12月) 5.0％
19:00 欧・ユーロ圏小売売上高(11月) 0.4％ -1.8％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(12月) -0.18％
22:00 ブ・自動車販売台数(12月) 204011台
22:30 加・失業率(12月) 5.1％
22:30 米・非農業部門雇用者数(12月) 21.0万人 26.3万人
22:30 米・失業率(12月) 3.7％ 3.7％
22:30 米・平均時給(12月) 5.0％ 5.1％
24:00 米・製造業受注(11月) -0.3％ 1.0％
24:00 米・ISM非製造業景況指数(12月) 55.0 56.5
米・リッチモンド連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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