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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米非農業部門雇用者数など

2023年1月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30　実質賃金総額(11月)　　-2.9％
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(11月)　1.8％　1.4％
09:30　サービス業PMI(12月)　　51.7
09:30　総合PMI(12月)　　50.0
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00　需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)


＜海外＞
16:00　独・製造業受注(11月)　-1.0％　0.8％
19:00　欧・ユーロ圏景況感指数(12月)　94.1　93.7
19:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月)　　-22.2
19:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(12月)　　5.0％
19:00　欧・ユーロ圏小売売上高(11月)　0.4％　-1.8％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(12月)　　-0.18％
22:00　ブ・自動車販売台数(12月)　　204011台
22:30　加・失業率(12月)　　5.1％
22:30　米・非農業部門雇用者数(12月)　21.0万人　26.3万人
22:30　米・失業率(12月)　3.7％　3.7％
22:30　米・平均時給(12月)　5.0％　5.1％
24:00　米・製造業受注(11月)　-0.3％　1.0％
24:00　米・ISM非製造業景況指数(12月)　55.0　56.5


米・リッチモンド連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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