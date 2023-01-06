*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米非農業部門雇用者数など

＜国内＞

08:30 実質賃金総額(11月) -2.9％

08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(11月) 1.8％ 1.4％

09:30 サービス業PMI(12月) 51.7

09:30 総合PMI(12月) 50.0

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)

14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)



＜海外＞

16:00 独・製造業受注(11月) -1.0％ 0.8％

19:00 欧・ユーロ圏景況感指数(12月) 94.1 93.7

19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月) -22.2

19:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(12月) 5.0％

19:00 欧・ユーロ圏小売売上高(11月) 0.4％ -1.8％

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(12月) -0.18％

22:00 ブ・自動車販売台数(12月) 204011台

22:30 加・失業率(12月) 5.1％

22:30 米・非農業部門雇用者数(12月) 21.0万人 26.3万人

22:30 米・失業率(12月) 3.7％ 3.7％

22:30 米・平均時給(12月) 5.0％ 5.1％

24:00 米・製造業受注(11月) -0.3％ 1.0％

24:00 米・ISM非製造業景況指数(12月) 55.0 56.5



米・リッチモンド連銀総裁が講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》