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[強弱材料]

強気材料

・昨年大納会の日経平均は上昇（26094.50、+0.83）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・NYダウは下落（33136.37、-10.88）

・ナスダック総合指数は下落（10386.98、-79.50）

・シカゴ日経先物は下落（25780、大阪比-210）

・1ドル＝130.90-00円

・SOX指数は下落（2500.99、-31.12）

・VIX指数は上昇（22.90、+1.23）

・米原油先物は下落（76.93、-3.33）

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・製造業PMI（12月）

・自動車販売台数（12月）

・日証協など業界諸団体共催の新年名刺交換会

・大発会

・日本取引所グループの清田CEOがあいさつ

・中国財新総合PMI（12月）

・中国財新サービス業PMI（12月）

・スイス消費者物価指数（12月）

・ユーロ圏サービス業PMI（12月）

・ユーロ圏総合PMI（12月）

・ブラジルサービス業PMI（12月）

・ブラジル総合PMI（12月）

・米ISM製造業景況指数（12月）

・米JOLT求人件数（11月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（12月13、14日開催分）《ST》