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1/4の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:21JST 1/4
[強弱材料]
強気材料
・昨年大納会の日経平均は上昇（26094.50、+0.83）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・NYダウは下落（33136.37、-10.88）
・ナスダック総合指数は下落（10386.98、-79.50）
・シカゴ日経先物は下落（25780、大阪比-210）
・1ドル＝130.90-00円
・SOX指数は下落（2500.99、-31.12）
・VIX指数は上昇（22.90、+1.23）
・米原油先物は下落（76.93、-3.33）
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・製造業PMI（12月）
・自動車販売台数（12月）
・日証協など業界諸団体共催の新年名刺交換会
・大発会
・日本取引所グループの清田CEOがあいさつ
・中国財新総合PMI（12月）
・中国財新サービス業PMI（12月）
・スイス消費者物価指数（12月）
・ユーロ圏サービス業PMI（12月）
・ユーロ圏総合PMI（12月）
・ブラジルサービス業PMI（12月）
・ブラジル総合PMI（12月）
・米ISM製造業景況指数（12月）
・米JOLT求人件数（11月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（12月13、14日開催分）《ST》
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