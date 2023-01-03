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今日の注目スケジュール：独失業率(失業保険申請率)、独消費者物価指数、米製造業PMIなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独失業率(失業保険申請率)、独消費者物価指数、米製造業PMIなど
＜国内＞
株式市場は休場
＜海外＞
16:00 トルコ・消費者物価指数(12月) 67.20％ 84.39％
17:55 独・失業率(失業保険申請率)(12月) 5.6％ 5.6％
22:00 独・消費者物価指数(12月) 9.2％ 10.0％
23:45 米・製造業PMI(12月) 46.2
24:00 米・建設支出(11月) -0.4％ -0.3％
米・第118議会開会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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