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今日の注目スケジュール：独失業率(失業保険申請率)、独消費者物価指数、米製造業PMIなど

2023年1月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独失業率(失業保険申請率)、独消費者物価指数、米製造業PMIなど
＜国内＞


株式市場は休場


＜海外＞
16:00　トルコ・消費者物価指数(12月)　67.20％　84.39％
17:55　独・失業率(失業保険申請率)(12月)　5.6％　5.6％
22:00　独・消費者物価指数(12月)　9.2％　10.0％
23:45　米・製造業PMI(12月)　　46.2
24:00　米・建設支出(11月)　-0.4％　-0.3％


米・第118議会開会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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