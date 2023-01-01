関連記事
ベビー ディオールの新作キッズウェア、「カナージュ」ロングスカートやきらめくロゴの長袖Tシャツ
記事提供元：ファッションプレス
ベビー ディオール(BABY DIOR)から、2023年スプリング コレクションの新作アイテムが登場。
■“スパークリング＆スノー”モチーフのキッズウェア
おとぎ話に出てくるような、ディオールのスタイルを象徴するキッズウェアが勢揃い。コーデリア・ドゥ・カステラーヌがデザインを手がけたタイムレスなアイテムに「スパークリング」「スノー」といった繊細な世界観を落とし込み、幻想的な世界観に仕上げた子供服を揃える。
■「カナージュ」モチーフのスカート＆ピンクのフレアドレス
上品な透け感の「カナージュ」ロングスカートや、煌めくオーナメントがあしらわれたピンクのフレアドレスなど、ポエティックなアイテムがアイキャッチ。“DIOR”ロゴを配したロングスリーブTシャツには、きらめくような装飾を加えている。
■「B101」スニーカー＆「ディオール オブリーク」柄ロングTシャツも
また、「CD」イニシャルを配したオーバーシャツや「B101」スニーカーなど、グレーの色調で統一した男の子向けアイテムもラインナップ。アイコニックな「ディオール オブリーク」モチーフをシルバータッチであしらったロングスリーブTシャツも展開される。
【詳細】
ベビー ディオ―ル 2023年スプリングコレクション
展開店舗：ベビー ディオール取り扱いディオールブティック、公式オンラインブティック
アイテム例：
・ロングスリーブ Tシャツ 42,000円～
・シャツ 105,000円
・ロングスカート 120,000円～
・「B101」 スニーカー 86,000円
【問い合わせ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 「ちいかわ」"ダルマ”に変身した新作マスコット、ちょこんと耳が出るハチワレ・うさぎなど 1/ 2 09:58
- sacai 2023年春夏メンズコレクション、端正な装いに遊びを効かせて 1/ 2 09:57
- プラン シー 2023年春夏コレクション - 遊び心を、研ぎ澄まして 1/ 2 09:57
- ア ベイシング エイプ×ジョウンド、「ベイプスタ」スニーカーやロゴ入りTシャツ＆フーディー 1/ 1 18:20
- ニードルズ 2023年春夏コレクション - 目を引く鮮やかな色彩、ポップなオーラ 1/ 1 18:20