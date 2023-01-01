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ベビー ディオールの新作キッズウェア、「カナージュ」ロングスカートやきらめくロゴの長袖Tシャツ

2023年1月1日 18:21

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記事提供元：ファッションプレス

　ベビー ディオール(BABY DIOR)から、2023年スプリング コレクションの新作アイテムが登場。

■“スパークリング＆スノー”モチーフのキッズウェア

　おとぎ話に出てくるような、ディオールのスタイルを象徴するキッズウェアが勢揃い。コーデリア・ドゥ・カステラーヌがデザインを手がけたタイムレスなアイテムに「スパークリング」「スノー」といった繊細な世界観を落とし込み、幻想的な世界観に仕上げた子供服を揃える。

■「カナージュ」モチーフのスカート＆ピンクのフレアドレス

　上品な透け感の「カナージュ」ロングスカートや、煌めくオーナメントがあしらわれたピンクのフレアドレスなど、ポエティックなアイテムがアイキャッチ。“DIOR”ロゴを配したロングスリーブTシャツには、きらめくような装飾を加えている。

■「B101」スニーカー＆「ディオール オブリーク」柄ロングTシャツも

　また、「CD」イニシャルを配したオーバーシャツや「B101」スニーカーなど、グレーの色調で統一した男の子向けアイテムもラインナップ。アイコニックな「ディオール オブリーク」モチーフをシルバータッチであしらったロングスリーブTシャツも展開される。

【詳細】
ベビー ディオ―ル 2023年スプリングコレクション
展開店舗：ベビー ディオール取り扱いディオールブティック、公式オンラインブティック
アイテム例：
・ロングスリーブ Tシャツ 42,000円～
・シャツ 105,000円
・ロングスカート 120,000円～
・「B101」 スニーカー 86,000円

【問い合わせ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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