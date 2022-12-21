12/21の強弱材料

*08:35JST 12/21

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（32849.74、+92.20）

・ナスダック総合指数は上昇（10547.11、+1.08）

・VIX指数は下落（21.48、-0.94）

・米原油先物は上昇（76.23、+0.85）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・日経平均は下落（26568.03、-669.61）

・1ドル＝131.60-70円

・シカゴ日経先物は下落（26325、-195）

・SOX指数は下落（2583.64、-16.22）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・工作機械受注（11月）

・月例経済報告（12月）

・サンクゼール、アイズ、noteの3社が新規上場

・日本証券業協会の森田会長が定例会見

・ブラジル経常収支（11月）

・ブラジル海外直接投資（11月）

・カナダ消費者物価指数（11月）

・米経常収支（7-9月）

・米中国古住宅販売件数（11月）

・米消費者信頼感指数（12月）

・米下院特別委員会で連邦議会議事堂襲撃事件の最終報告書公表の見込み

・米20年物国債入札

・マイクロンテクノロジーなど決算発表《ST》