*13:56JST 出来高変化率ランキング（13時台）～千葉興銀、日本アクアなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月20日 13:39 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4275＞ カーリットHD 1677300 68780 2338.64% 7.65%

＜4274＞ 細谷火工 1517200 88960 1605.49% 13.69%

＜1398＞* ＳＭＡＭ Ｊリ 45830 5882 679.16% -5.47%

＜5816＞ オーナンバ 1380100 186720 639.13% -3.05%

＜8338＞* 筑波銀行 2089000 296200 605.27% 9.5%

＜6208＞ 石川製 742700 105960 600.92% 2.59%

＜1580＞* ２２５インバー 207330 30392 582.19% 2.57%

＜7184＞* 富山第一銀行 4957500 769200 544.50% 12.73%

＜8337＞ 千葉興銀 2242100 363400 516.98% 8.85%

＜1429＞ 日本アクア 357800 59780 498.53% -8.66%

＜1615＞ 銀行 2950700 503820 485.67% 5.01%

＜3667＞* enish 1818600 326820 456.45% -8.4%

＜8141＞ 新光商 469000 94980 393.79% -1.54%

＜3906＞ ALBERT 15500 3180 387.42% 0%

＜1368＞* 大和ＴＰＸダブ 159021 32881.6 383.62% 3.22%

＜2138＞ クルーズ 5255600 1093740 380.52% -24.19%

＜4591＞ リボミック 23220700 4925900 371.40% 5.53%

＜8550＞* 栃木銀 995200 214900 363.10% 5.1%

＜6203＞ 豊和工 913800 204620 346.58% 3.75%

＜7888＞ 三光合成 416800 99340 319.57% -4.79%

<9717> ジャステック 172400 41340 317.03% -2.17%

<1308>* 上場TPX 453000 109780 312.64% -1.6%

<7322> 三十三フィナンシャルグループ 151800 37200 308.06% 3.84%

<2982> ＡＤワークスグループ 926300 228160 305.99% -3.25%

<6788> 日本トリム 75400 19120 294.35% 1.87%

<3686>* DLE 1712600 437920 291.08% -15.14%

<1487> 米国債券（為替ヘッジ) 4985 1301 283.17% -1.36%

<1345>* 上場Jリート 154700 40400 282.92% -5.39%

<1476>* ｉシェアーズ Ｊリー 259087 68046.8 280.75% -5.45%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》