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出来高変化率ランキング（13時台）～千葉興銀、日本アクアなどがランクイン

2022年12月20日 13:56

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記事提供元：フィスコ

*13:56JST 出来高変化率ランキング（13時台）～千葉興銀、日本アクアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月20日　13:39　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4275＞ カーリットHD　　 　1677300 　68780　 2338.64% 7.65%
＜4274＞ 細谷火工　　　　　 　1517200 　88960　 1605.49% 13.69%
＜1398＞* ＳＭＡＭ　Ｊリ 　45830 　5882　 679.16% -5.47%
＜5816＞ オーナンバ　　　　 　1380100 　186720　 639.13% -3.05%
＜8338＞* 筑波銀行　　　　　 　2089000 　296200　 605.27% 9.5%
＜6208＞ 石川製　　　　　　 　742700 　105960　 600.92% 2.59%
＜1580＞* ２２５インバー　　　　 　207330 　30392　 582.19% 2.57%
＜7184＞* 富山第一銀行　　　 　4957500 　769200　 544.50% 12.73%
＜8337＞ 千葉興銀　　　　　 　2242100 　363400　 516.98% 8.85%
＜1429＞ 日本アクア　　　　 　357800 　59780　 498.53% -8.66%
＜1615＞ 銀行　　　　　　　 　2950700 　503820　 485.67% 5.01%
＜3667＞* enish　　　　 　1818600 　326820　 456.45% -8.4%
＜8141＞ 新光商　　　　　　 　469000 　94980　 393.79% -1.54%
＜3906＞ ALBERT　　　 　15500 　3180　 387.42% 0%
＜1368＞* 大和ＴＰＸダブ　　　 　159021 　32881.6　 383.62% 3.22%
＜2138＞ クルーズ　　　　　 　5255600 　1093740　 380.52% -24.19%
＜4591＞ リボミック　　　　 　23220700 　4925900　 371.40% 5.53%
＜8550＞* 栃木銀　　　　　　 　995200 　214900　 363.10% 5.1%
＜6203＞ 豊和工　　　　　　 　913800 　204620　 346.58% 3.75%
＜7888＞ 三光合成　　　　　 　416800 　99340　 319.57% -4.79%
<9717> ジャステック　　　 　172400 　41340　 317.03% -2.17%
<1308>* 上場TPX　　　　 　453000 　109780　 312.64% -1.6%
<7322> 三十三フィナンシャルグループ 　151800 　37200　 308.06% 3.84%
<2982> ＡＤワークスグループ　 　926300 　228160　 305.99% -3.25%
<6788> 日本トリム　　　　 　75400 　19120　 294.35% 1.87%
<3686>* DLE　　　　　　 　1712600 　437920　 291.08% -15.14%
<1487> 米国債券（為替ヘッジ)　 　4985 　1301　 283.17% -1.36%
<1345>* 上場Jリート　　　 　154700 　40400　 282.92% -5.39%
<1476>* ｉシェアーズ　Ｊリー　 　259087 　68046.8　 280.75% -5.45%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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