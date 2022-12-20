*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏経常収支、米住宅着工件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など

＜国内＞

15:30 黒田日銀総裁が会見



日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.

10％

monoAI technologyが東証グロースに新規上場(公開価格:660円)

INFORICHが東証グロースに新規上場(公開価格:4600円)



＜海外＞

06:45 NZ・貿易収支(11月) -21.29億NZドル

10:15 中・1年物ローンプライムレート(LPR) 3.65％ 3.65％

10:15 中・5年物ローンプライムレート(LPR) 4.30％ 4.30％

18:00 欧・ユーロ圏経常収支(10月) -81億ユーロ

22:30 加・小売売上高(10月) 1.5％ -0.5％

22:30 米・住宅着工件数(11月) 140.0万戸 142.5万戸

22:30 米・住宅建設許可件数(11月) 150.0万戸 151.2万戸

24:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月) -23.9



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》