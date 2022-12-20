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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏経常収支、米住宅着工件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など

2022年12月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏経常収支、米住宅着工件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
15:30　黒田日銀総裁が会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　-0.10％　-0.
10％

monoAI technologyが東証グロースに新規上場(公開価格:660円)

INFORICHが東証グロースに新規上場(公開価格:4600円)


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(11月)　　-21.29億NZドル
10:15　中・1年物ローンプライムレート(LPR)　3.65％　3.65％
10:15　中・5年物ローンプライムレート(LPR)　4.30％　4.30％
18:00　欧・ユーロ圏経常収支(10月)　　-81億ユーロ
22:30　加・小売売上高(10月)　1.5％　-0.5％
22:30　米・住宅着工件数(11月)　140.0万戸　142.5万戸
22:30　米・住宅建設許可件数(11月)　150.0万戸　151.2万戸
24:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月)　　-23.9


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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