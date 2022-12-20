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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏経常収支、米住宅着工件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏経常収支、米住宅着工件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
15:30 黒田日銀総裁が会見
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.
10％
monoAI technologyが東証グロースに新規上場(公開価格:660円)
INFORICHが東証グロースに新規上場(公開価格:4600円)
＜海外＞
06:45 NZ・貿易収支(11月) -21.29億NZドル
10:15 中・1年物ローンプライムレート(LPR) 3.65％ 3.65％
10:15 中・5年物ローンプライムレート(LPR) 4.30％ 4.30％
18:00 欧・ユーロ圏経常収支(10月) -81億ユーロ
22:30 加・小売売上高(10月) 1.5％ -0.5％
22:30 米・住宅着工件数(11月) 140.0万戸 142.5万戸
22:30 米・住宅建設許可件数(11月) 150.0万戸 151.2万戸
24:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月) -23.9
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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