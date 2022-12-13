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FTC、MSのActivision Blizzard買収差し止めで提訴 CoDシリーズを任天堂に提供で対策
米連邦取引委員会（FTC）は8日、アクティビジョン・ブリザード（Activision Blizzard）の"Microsoftによる買収が健全な競争の阻害につながるとして、差し止めを求めて提訴した。買収がゲーム機やゲーム配信の競合他社に不利な状況をもたらし、消費者に害を及ぼすと問題視した。買収の達成には米国、EU、中国などの規制当局の承認を受ける必要がある（日経新聞、Bloomberg、CNET、ITmedia）。
FTCの担当者による訴訟に関する声明文では「Microsoftはゲーム業界の競合へのコンテンツ供給を停止可能で、そうした方針を既に示している」と強調、過去に買収したゲーム会社の新作では「Xbox」や配信サービスだけで遊べるようにする方針を掲げていることを問題点としている。MicrosoftによるActivision Blizzardとその傘下スタジオの買収は、英国のCMA（競争・市場庁）でも、競合他社がActivision Blizzardの人気ゲームを提供できなくなれば、ゲーム市場の競争を阻害する恐れがあるとの懸念を表明、調査の対象となっている（ロイター）。
こうした規制当局の指摘もあってか、ActivisionおよびInfinity Wardが提供しているCoDシリーズ最新作『Call of Duty: Modern Warfare ll 』は、任天堂でもリリースされることが、Microsoftから発表された。買収完了後、任天堂へ「Call of Duty」を今後10年提供するとしている（Xbox Japan公式Twitter、EAA!! FPS News）。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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