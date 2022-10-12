*04:12JST NY外為ポンド急落、ベイリー英中銀総裁が緊急国債購入計画通り終了を表明

NY外為市場でポンド売りが加速した。ベイリー英中銀総裁が金融市場支援の緊急国債購入策を計画通り、今週で終了する意向を表明。ポンド・ドルは1.1180ドルから1.0969ドルまで下落、ポンド円は162円67銭から160円03銭まで急落した。ユーロ・ポンドは0.8726ポンドから0.8835ポンドまで急伸した。《KY》