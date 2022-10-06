関連記事
ＫａｉｚｅｎＰＦ 一時ストップ高、インフルエンサーマーケティングのVisual Amplifiersと業務提携／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:40JST ＜4170＞ ＫａｉｚｅｎＰＦ 500 +69
一時ストップ高。インフルエンサー・クリエイターマーケティングのプラットフォームを開発するVisual Amplifiers Japanとの業務提携を発表した。Visual Amplifiersは豪州発祥で日本を含め世界6拠点に展開している。インフルエンサーの選定や投稿管理に加え、独自のAIによる適正な予算配分決定やリアルタイムでの投稿レポートなどをクライアントに提供している。今回の提携により、顧客のマーケティング課題の解決に向けて両者の強みを組み合わせ、インフルエンサー・クリエイター施策を企画から実行まで包括的に支援していくようだ。《TY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- バードマン 急伸、「さわれるライブ 5D LIVE」の初のオンラインライブを12月に開催／新興市場スナップショット 10/ 6 13:15
- サイエンスアーツ 急反発、PTT通信音声をテキスト化・翻訳する技術の特許を欧州で取得／新興市場スナップショット 10/ 6 12:52
- リプロセル 大幅に4日続伸、米カリフォルニア州再生医療機構への臨床用iPS細胞提供で基本合意／新興市場スナップショット 10/ 6 09:43
- スマレジ 大幅に反発、クラウドPOSレジの9月の登録店舗数が1271店増、前月から伸び拡大／新興市場スナップショット 10/ 6 09:30
- ウェルスナビ 大幅に5日ぶり反発、千葉銀行の顧客向けにロボアドバイザーの提供開始／新興市場スナップショット 10/ 6 09:19