ＫａｉｚｅｎＰＦ　一時ストップ高、インフルエンサーマーケティングのVisual Amplifiersと業務提携／新興市場スナップショット

*13:40JST ＜4170＞ ＫａｉｚｅｎＰＦ 500 +69

一時ストップ高。インフルエンサー・クリエイターマーケティングのプラットフォームを開発するVisual Amplifiers Japanとの業務提携を発表した。Visual Amplifiersは豪州発祥で日本を含め世界6拠点に展開している。インフルエンサーの選定や投稿管理に加え、独自のAIによる適正な予算配分決定やリアルタイムでの投稿レポートなどをクライアントに提供している。今回の提携により、顧客のマーケティング課題の解決に向けて両者の強みを組み合わせ、インフルエンサー・クリエイター施策を企画から実行まで包括的に支援していくようだ。《TY》