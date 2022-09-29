*08:50JST 9/29

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（29683.74、+548.75）

・ナスダック総合指数は上昇（11051.64、+222.13）

・シカゴ日経先物は上昇（26480、大阪比+560）

・1ドル＝144.20-30円

・SOX指数は上昇（2427.26、+29.22）

・VIX指数は低下（30.18、-2.42）

・米原油先物は上昇（82.15、+3.65）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（26173.98、-397.89）

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・9月中間配当、優待、分割の権利落ち

・貿易統計（9月上旬）

・対外対内証券投資（先週）

・日本取引所グループの清田CEOが定例会見

・ポーターズとプログリットの2社が新規上場

・日中国交正常化から50年、経団連など「記念レセプション」開催

・ユーロ圏景況感指数（9月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）

・ブラジルFGVインフレIGPM（9月）

・独消費者物価指数（9月）

・米GDP確定値（4-6月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・イタリア国債（5年物と10年物）入札

・ナイキ、マイクロンテクノロジー、ベッドバスアンドビヨンドなど決算発表《ST》