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9/29の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:50JST 9/29
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（29683.74、+548.75）
・ナスダック総合指数は上昇（11051.64、+222.13）
・シカゴ日経先物は上昇（26480、大阪比+560）
・1ドル＝144.20-30円
・SOX指数は上昇（2427.26、+29.22）
・VIX指数は低下（30.18、-2.42）
・米原油先物は上昇（82.15、+3.65）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（26173.98、-397.89）
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・9月中間配当、優待、分割の権利落ち
・貿易統計（9月上旬）
・対外対内証券投資（先週）
・日本取引所グループの清田CEOが定例会見
・ポーターズとプログリットの2社が新規上場
・日中国交正常化から50年、経団連など「記念レセプション」開催
・ユーロ圏景況感指数（9月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）
・ブラジルFGVインフレIGPM（9月）
・独消費者物価指数（9月）
・米GDP確定値（4-6月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・イタリア国債（5年物と10年物）入札
・ナイキ、マイクロンテクノロジー、ベッドバスアンドビヨンドなど決算発表《ST》
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