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27日の日本国債市場概況：債券先物は147円80銭で終了

2022年9月27日 16:51

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記事提供元：フィスコ

*16:51JST 27日の日本国債市場概況：債券先物は147円80銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2022年12月限
寄付147円71銭 高値147円85銭 安値147円62銭 引け147円80銭
売買高総計18096枚

2年 440回 -0.045％
5年 153回 0.090％
10年 367回 0.250％
20年 181回 1.035％

債券先物12月限は、147円71銭で取引を開始。欧米市場での金利一段の上昇を受けて売りが先行し、147円62銭まで下げた。しかし、日銀の指し値オペ継続に下支えされて買い戻しが優勢になり、147円85銭まで上げた。その後は、財務省の40年債入札の結果は無難との見方になるなかで、おもに147円70銭台でもみ合った。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は4.27％、10年債は3.83％、30年債は3.68％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.10％、英国債は4.05％、オーストラリア10年債は4.02％、NZ10年債は4.26％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・19:15　エバンス米シカゴ連銀総裁討論会参加（経済見通しと金融政策、ロンドン）
・20:30　パウエル米FRB議長討論会参加（デジタル通貨関連、仏中銀主催）
・21:30　米・8月耐久財受注速報値（前月比予想：-0.3％、7月：-0.1％）
・22:00　米・7月FHFA住宅価格指数（前月比予想：0.0％、6月：+0.1％）
・22:00　米・7月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+17.10％、6月：+18.65％）
・22:55　ブラード米セントルイス連銀総裁討論会参加（経済見通し、ロンドン）
・23:00　米・9月消費者信頼感指数（予想：104.5、8月：103.2）
・23:00　米・8月新築住宅販売件数（予想：50.0万戸、7月：51.1万戸）
・23:00　米・9月リッチモンド連銀製造業指数（予想：-10、8月：-8）
・02:00　米財務省・5年債入札
・02:00　カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁イベント参加（米WSJ紙主催）《KK》

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