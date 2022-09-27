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9/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:33JST 9/27
[強弱材料]
強気材料
・シカゴ日経先物は上昇（26335、大阪比+135）
・1ドル＝144.60-70円
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（26431.55、-722.28）
・NYダウは下落（29260.81、-329.60）
・ナスダック総合指数は下落（10802.92、-65.00）
・SOX指数は下落（2373.47、-35.43）
・VIX指数は上昇（32.26、+2.34）
・米原油先物は下落（76.71、-2.03）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・企業向けサービス価格指数（8月）
・工作機械受注（8月）
・故安倍元首相の国葬
・中国工業企業利益（8月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ユーロ圏マネーサプライ（8月）
・ブラジルFGV建設コスト（9月）
・ブラジル中央銀行が金融政策委員会（COPOM）議事録公表
・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA-15）（9月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・米耐久財受注（8月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（7月）
・米FHFA住宅価格指数（7月）
・米消費者信頼感指数（9月）
・米新築住宅販売件数（8月）
・米国債入札（2年変動利付債、5年物、7年物）
・独5年物国債入札
・イタリア2年物国債入札
・デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁が講演
・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長がデジタル通貨に関するパネル討論会に
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