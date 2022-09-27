*08:33JST 9/27

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経先物は上昇（26335、大阪比+135）

・1ドル＝144.60-70円

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（26431.55、-722.28）

・NYダウは下落（29260.81、-329.60）

・ナスダック総合指数は下落（10802.92、-65.00）

・SOX指数は下落（2373.47、-35.43）

・VIX指数は上昇（32.26、+2.34）

・米原油先物は下落（76.71、-2.03）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・企業向けサービス価格指数（8月）

・工作機械受注（8月）

・故安倍元首相の国葬

・中国工業企業利益（8月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ユーロ圏マネーサプライ（8月）

・ブラジルFGV建設コスト（9月）

・ブラジル中央銀行が金融政策委員会（COPOM）議事録公表

・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA-15）（9月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・米耐久財受注（8月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（7月）

・米FHFA住宅価格指数（7月）

・米消費者信頼感指数（9月）

・米新築住宅販売件数（8月）

・米国債入札（2年変動利付債、5年物、7年物）

・独5年物国債入札

・イタリア2年物国債入札

・デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁が講演

・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長がデジタル通貨に関するパネル討論会に

参加《ST》