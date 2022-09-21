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パルマ　大幅に続落、22年9月期の営業利益予想や期末配当予想の下方修正を引き続き嫌気／新興市場スナップショット

2022年9月21日 14:00

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記事提供元：フィスコ

*14:00JST ＜3461＞ パルマ 385 -72
大幅に続落。16日に22年9月期の営業利益予想を従来の1.50億円から0.04億円（前期実績1.34億円）に下方修正するとともに、期末配当予想を4.00円から1.50円（前期末実績4.00円）に減額修正したことが引き続き嫌気されている。QUOカードを贈呈していた株主優待制度の廃止も決めており、売り材料が重なったことから投資資金の流出が続いているとみられる。《ST》

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