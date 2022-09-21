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Ｐアンチエイジ 大幅に反発、幹細胞培養エキスをコア成分とする新ブランド「Reinca」の販売開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:26JST ＜4934＞ Ｐアンチエイジ 3225 +190
大幅に反発。連結子会社のプレミア・ウェルネスサイエンス（東京都港区)が幹細胞培養エキス「ENGY ステムS」をコア成分とする新ブランド「Reinca（レインカ）」の販売を開始したと発表している。商品ラインアップは、二層式クレンジングや泡状洗顔料、ローション状化粧液、美容液。ENGY ステムSは、スキンケアに特化した独自の歯髄幹細胞培養上清液で、プレミアアンチエイジングと東京大学の共同研究の成果。《ST》
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