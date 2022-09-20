*06:14JST 米国株式市場は反発、FOMC大幅利上げ織り込み済み（19日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（19日）

DEC22

Ｏ 27320（ドル建て）

Ｈ 27545

Ｌ 27145

Ｃ 27505 大証比+155（イブニング比+155）

Vol 2466



DEC22

Ｏ 27305（円建て）

Ｈ 27535

Ｌ 27130

Ｃ 27490 大証比+140（イブニング比+140）

Vol 16712

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（19日）

ファーストリテ＜9983＞、任天堂＜7974＞、デンソー＜6902＞、ＨＯＹＡ＜7741＞、オリンパ

ス＜7733＞、富士フイルム＜4901＞、富士通＜6702＞、ＴＤＫ＜6762＞、エーザイ＜4523＞、日

東電＜6988＞など、対東証比較（1ドル143.25円換算）で全般堅調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 141.45 0.71 2026 -4.5

9432 （NTTYY） NTT 26.96 0.14 3862 17

6758 （SONY） ソニーG 72.48 0.60 10383 -27

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.07 0.02 726 -5.3

6954 （FANUY） ファナック 15.08 0.09 21602 -18

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 19.03 0.26 5452 -6

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 57.08 0.33 81767 397

7974 （NTDOY） 任天堂 53.45 0.12 61254 164

7267 （HMC） ホンダ 24.84 0.27 3558 33

8316 （SMFG） 三井住友 6.09 0.03 4362 12

8001 （ITOCY） 伊藤忠 52.62 0.10 3769 -4

6902 （DNZOY） デンソー 25.67 0.16 7354 54

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 54.50 0.09 7807 -44

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 102.74 0.01 14718 68

8031 （MITSY） 三井物 461.00 2.91 3302 21

7751 （CAJ） キヤノン 23.11 0.08 3311 7

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.37 0.02 1698 33

7733 （OCPNY） オリンパス 21.84 0.36 3129 128

5108 （BRDCY） ブリヂストン 17.53 0.08 5022 -7

4901 （FUJIY） 富士フイルム 48.14 0.15 6896 36

6702 （FJTSY） 富士通 22.30 0.15 15972 72

6503 （MIELY） 三菱電 19.05 0.05 1364 -4

8591 （IX） オリックス 79.44 0.92 2276 0

8802 （MITEY） 菱地所 13.66 -0.02 1957 -17.5

6301 （KMTUY） コマツ 19.73 0.27 2826 19

6723 （RNECY） ルネサス 4.57 0.07 1309 10

8053 （SSUMY） 住友商 13.64 -0.04 1955 3

8002 （MARUY） 丸紅 97.38 0.14 1395 5.5

8267 （AONNY） イオン 18.75 -0.02 2686 -1.5

7201 （NSANY） 日産自 7.55 0.01 541 1.8

2802 （AJINY） 味の素 28.31 0.58 4055 77

1925 （DWAHY） 大和ハウス 21.59 0.03 3093 -19

4911 （SSDOY） 資生堂 35.53 -0.60 5090 -94

2503 （KNBWY） キリン 15.64 0.18 2240 30.5

9735 （SOMLY） セコム 14.75 0.27 8452 11

7270 （FUJHY） SUBARU 8.91 0.12 2553 27.5

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 34.89 0.08 4998 33

4523 （ESALY） エーザイ 42.30 0.15 6059 51

1928 （SKHSY） 積水ハウス 17.44 0.03 2498 -4

8604 （NMR） 野村ＨＤ 3.47 0.02 497 -7.7

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.96 0.00 4240 -103

6645 （OMRNY） オムロン 48.36 0.30 6928 33

3407 （AHKSY） 旭化成 14.08 0.05 1008 -1.5

7202 （ISUZY） いすゞ 12.43 -0.19 1781 3

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 3.86 -0.02 2761 -21

6988 （NDEKY） 日東電 30.34 0.30 8692 62

5802 （SMTOY） 住友電 11.39 0.16 1632 27

3402 （TRYIY） 東レ 10.83 0.20 776 8.3

4704 （TMIC） トレンド 55.97 -0.27 8018 8

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 6.73 0.15 4821 41

（時価総額上位50位、1ドル143.25円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7733 （OCPNY） オリンパス 21.84 3129 128 4.27

6976 （TYOYY） 太陽電 118.98 4261 106 2.55

6361 （EBCOY） 荏原 17.91 5131 111 2.21

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.37 1698 33 1.98

2802 （AJINY） 味の素 28.31 4055 77 1.94

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6770 （APELY） アルプス 16.49 1181 -30 -2.48

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.96 4240 -103 -2.37

4911 （SSDOY） 資生堂 35.53 5090 -94 -1.81

7731 （NINOY） ニコン 10.03 1437 -24 -1.64

6753 （SHCAY） シャープ 1.62 928 -15 -1.59



「米国株式市場概況」（19日）

ＮＹＤＯＷ

終値：31019.68 前日比：197.26

始値：30722.86 高値：31026.89 安値：30559.37

年初来高値：36952.65 年初来安値：29653.29

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：11535.02 前日比：86.62

始値：11338.57 高値：11538.13 安値：11337.83

年初来高値：15852.14 年初来安値：10565.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3899.89 前日比：26.56

始値：3849.91 高値：3900.45 安値：3838.50

年初来高値：4818.62 年初来安値：3636.87

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 3.515％ 米10年国債 3.49％



米国株式市場は反発。ダウ平均は197.26ドル高の31019.68ドル、ナスダックは86.62ポ

イント高の11535.02で取引を終了した。連邦公開市場委員会（FOMC）控えた長期金利

の上昇を警戒した売りに、寄り付き後、下落。バイデン大統領がパンデミック終了を

宣言したほか、中国の成都市での新型コロナ抑制の都市封鎖が解除される方針がプラ

ス材料となり、上昇に転じた。引けにかけて、FOMCでの大幅利上げは織り込み済みと

の見方が強まったほか、売り持ち手仕舞の買戻しも巻き込み、上げ幅を拡大し終了。

セクター別では、耐久消費財・アパレルが上昇した一方で、医薬品・バイオテクが下

落。

住宅建設会社のDRホートン（DHI）やレナー（LEN）はアナリストが同セクターの投資

判断を2段階引き上げたため、それぞれ買われた。ウエブプラットフォーム運営のウィ

ックス・ドットコム（WIX）は物言う投資家のスターボードバリューが同社の株式9％

取得したことを明らかにし、大幅高。一方、バイオのモデルナ（NRNA）や製薬会社の

ファイザー（PFE）などヘルスケア関連は、バイデン大統領のパンデミック終焉宣言を

受け、新型コロナワクチン需要減少で売り上げ減を懸念し軒並み売られた。ソフトウ

エア会社のアドビ（ADBE）はアナリストの投資判断引き下げで下落。オンライン自動

車部品販売のオートゾーン（AZO）は四半期決算の内容が強弱まちまちで売られた。

Horiko Capital Management LLC《FA》