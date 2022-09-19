ヴィヴィアン・ウエストウッド マン「OSAKA」ロゴ入り限定トートバッグ、大丸心斎橋店で

ヴィヴィアン・ウエストウッド マン(Vivienne Westwood MAN)から、限定トートバッグが登場。2022年9月23日(金)にオープンする、大阪のヴィヴィアン・ウエストウッド マン 大丸心斎橋店にて限定発売される。

■「OSAKA」のアートワーク入り限定トートバッグ

ヴィヴィアン・ウエストウッド マン 大丸心斎橋店で限定発売されるトートバッグは、アイコニックな「ORB」モチーフに、「OSAKA」ロゴを添えたアートワークが特徴。生成りのコットンキャンバスに散りばめた、モノトーンのグラフィック模様も目を引く。

■新店オープンを記念したノベルティも

なお、ヴィヴィアン・ウエストウッド マン 大丸心斎橋店は、大丸心斎橋店の本館4Fにオープン。オープン時には、前述のトートバッグを限定発売する他、税抜30,000円以上購入者にノベルティのオリジナルグラスをプレゼントする。

【詳細】

ヴィヴィアン・ウエストウッド マン 限定キャンバストートバッグ「OSAKA」27,500円

発売日：2022年9月23日(金)

取扱店舗：ヴィヴィアン・ウエストウッド マン 大丸心斎橋店

■新店情報「ヴィヴィアン・ウエストウッド マン 大丸心斎橋店」

オープン日：9月23日(金)

住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目7-1 4F

※ノベルティ：税抜30,000円以上購入者にはノベルティとしてオリジナルグラスをプレゼント。

※ノベルティは予定数量に到達次第、配布を終了。

※ノベルティの配布は一人一点まで。