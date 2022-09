「in」の本当の意味とは? part 2　コアで覚える英語 - 前置詞 (2)

前回に引き続き今回も「in」のコアからどのような意味に転じるか紹介する。

【前回は】「in」の本当の意味とは? part 1 コアで覚える英語 - 前置詞 (1)

■inのコア

前回のおさらいとなるが、inのコアは「ある空間の中に存在する・ある」である。ポイントは物理的な空間だけでなく、状態や時間的な空間も表される点である。

■環境的空間

物理的な空間だけではなく環境的な空間の中にいる状況を表す際にもinを使う。

・dancing in the dark.「暗闇で踊る」

・walking in a winter wonder land.「冬の銀世界を歩く」

■所属・行為・従事

「ある行動・目的・任務の中にいる」という意味でinが用いられる。

・in search of truth.「真実を求めて」

・He’s in fashion industry.「彼はファッション業界にいる」

■着用している

「体が服の中にある」つまり着用しているということになる。

・You look great in the suits「そのスーツカッコイイね」

■範囲を表す

英語のinには日本語での「~の範囲で~」という意味が含まれる。

・speak in English.「英語で話す」

・in my opinion.「私の意見としては~」

■最上級と共に用いる

ある範囲の中において「最も~である」ということからinが使われる。

・She’s the best student in this class.「彼女が最優秀生徒といえるだろう」

・The longest river in the world「世界で一番長い川」

■時間的空間

inは「物理的な空間・環境的な空間」と共に「時間的空間」も表現する。

・I started new job in October.「10月から新しい仕事を始めた」

・I woke up in the morning and next I knew was~「朝起きたら何が起こったかっていうと~」

・I’ll be back in a minute.「すぐに戻るよ」

■色の範囲

色の範囲を表す。

・I like this shirt. Do you have this in pink?「このシャツ素敵ね。これのピンクってあるかしら?」

以上inのさまざまな用途を紹介したが、どの意味にもinのコアが共通しているのがお分かりいただけるだろうか。inはgetやgive等の単語とセットでよく使われるが、コアが分かればその意味もイメージしやすくなるだろう。(記事:newpowersoul・記事一覧を見る)