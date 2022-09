「in」の本当の意味とは? part 1　コアで覚える英語 - 前置詞 (1)

これまで動詞のコアを紹介してきたが、それと同様に前置詞にもコアが存在する。特にさまざまな意味を持つ前置詞はコアイメージが重要といえる。今回のコアで覚える英語は前置詞の代表ともいえるinを紹介する。

■inのコア

inのコアは「ある空間の中に存在する・ある」である。ポイントは物理的な空間だけでなく状態や時間的な空間も表される点である。

■物理的空間

日本人にとっては、inの最も一般的な解釈といえるだろう。

・I live in Japan.「日本に住んでいる」

・Candy Dulfer is in the house!「キャンディー・ダルファーの登場だ!」

「in the house」は「家の中にいる」という意味以外にも、「~がやってきた」という意味にもなる。

■乗り物

下の例文の場合は、車を空間として捉えていると考えられる。電車のような大きな乗り物に対しては一般的にonが使われる(inが使われる場合もある)。

・Get on the car.「車に乗る」

■空間への移動

動詞と併用して「ある空間の中への移動」を表す。

・He fell in a hole.「彼は穴に落ちた」

・Put your hands in the air.「手を上げて」

airには「空・空中」という意味がある。in the airで「空中に~・空間に~」という意味になる。

■精神状態

状態や感情などを表す場合にもinが使われる。

・I’m in a hurry.「急いでいる」

・She looks in shape.「彼女は調子良さそうだね」

上記の例文のように「対象となるものの感情や状態がある状態の中に位置している」というイメージから、inが用いられると考えることができる。

前置詞はさまざまな動詞と併用して使われる。したがってinのような前置詞こそ、コアイメージと捉えることが重要となる。今回の記事を参考にinのコアイメージを体得してほしい。(記事:newpowersoul・記事一覧を見る)