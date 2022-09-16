ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～HOUSEI、日立金などがランクイン

2022年9月16日 10:43

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～HOUSEI、日立金などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月16日　10:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7198＞ アルヒ　　　　　　 3034900 　155200　 1855.48% 6.53%
＜9556＞ INTLOOP　　　985200 　81520　 1108.54% -1.18%
＜5035＞* HOUSEI　　　　2666400 　255260　 944.58% 16.58%
＜6195＞ ホープ　　　　　　　1987200 　347580　 471.72% 12.83%
＜2678＞ アスクル　　　　　　1769600 　319500　 453.87% -14.08%
＜6080＞ M＆Aキャピ　　　　1156800 　242300　 377.42% 17.65%
＜5032＞ ANYCOLOR　　1384400 　329060　 320.71% 9.88%
＜1369＞ DIAM225　　　10410 　2538.8　 310.04% -1.22%
＜4260＞ ハイブリッドテク　　630800 　185140　 240.72% 6.5%
＜5486＞* 日立金　　　　　　　6735000 　2283600　 194.93% 0.56%
＜9279＞ ギフトHD　　　　　473300 　167480　 182.6% 6.36%
＜9216＞* ビーウィズ　　　　　96300 　34400　 179.94% -3.81%
＜9450＞ ファイバーG　　　　153000 　56600　 170.32% 4.96%
＜4936＞* アクシージア　　　　1034000 　402340　 157% 5.6%
＜8909＞ シノケンG　　　　　309700 　125720　 146.34% 0%
＜9728＞ 日本管財　　　　　　192900 　79420　 142.89% 0.15%
＜6196＞ ストライク　　　　　76200 　33000　 130.91% 1.74%
＜9873＞ 日本KFC　　　　　223500 　97240　 129.84% 0.18%
＜6946＞ 日アビオ　　　　　　23000 　10160　 126.38% -1.24%
＜8704＞ トレイダーズ　　　　452500 　201300　 124.79% 1.28%
<2039> 原油ベア　　　　　　206765 　94304.4　 119.25% 2.63%
<2569>* 上場NSQA　　　　512310 　237756　 115.48% -2.46%
<9832> オートバックス　　　629700 　295480　 113.11% -0.49%
<8385>* 伊予銀　　　　　　　1276900 　599800　 112.89% 6.23%
<1820> 西松建　　　　　　　509100 　246100　 106.87% 1.82%
<4251>* 恵和　　　　　　　　507800 　255900　 98.44% -10.63%
<1320>* ETF225　　　　97504 　49439.6　 97.22% -1.12%
<4760> アルファ　　　　　　75000 　38680　 93.9% 6.52%
<4526> 理ビタミン　　　　　93100 　48260　 92.91% 0.18%
<8255> アクシアル　　　　　37900 　19740　 92% 0.76%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る