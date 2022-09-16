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出来高変化率ランキング（10時台）～HOUSEI、日立金などがランクイン
*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～HOUSEI、日立金などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月16日 10:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7198＞ アルヒ 3034900 155200 1855.48% 6.53%
＜9556＞ INTLOOP 985200 81520 1108.54% -1.18%
＜5035＞* HOUSEI 2666400 255260 944.58% 16.58%
＜6195＞ ホープ 1987200 347580 471.72% 12.83%
＜2678＞ アスクル 1769600 319500 453.87% -14.08%
＜6080＞ M＆Aキャピ 1156800 242300 377.42% 17.65%
＜5032＞ ANYCOLOR 1384400 329060 320.71% 9.88%
＜1369＞ DIAM225 10410 2538.8 310.04% -1.22%
＜4260＞ ハイブリッドテク 630800 185140 240.72% 6.5%
＜5486＞* 日立金 6735000 2283600 194.93% 0.56%
＜9279＞ ギフトHD 473300 167480 182.6% 6.36%
＜9216＞* ビーウィズ 96300 34400 179.94% -3.81%
＜9450＞ ファイバーG 153000 56600 170.32% 4.96%
＜4936＞* アクシージア 1034000 402340 157% 5.6%
＜8909＞ シノケンG 309700 125720 146.34% 0%
＜9728＞ 日本管財 192900 79420 142.89% 0.15%
＜6196＞ ストライク 76200 33000 130.91% 1.74%
＜9873＞ 日本KFC 223500 97240 129.84% 0.18%
＜6946＞ 日アビオ 23000 10160 126.38% -1.24%
＜8704＞ トレイダーズ 452500 201300 124.79% 1.28%
<2039> 原油ベア 206765 94304.4 119.25% 2.63%
<2569>* 上場NSQA 512310 237756 115.48% -2.46%
<9832> オートバックス 629700 295480 113.11% -0.49%
<8385>* 伊予銀 1276900 599800 112.89% 6.23%
<1820> 西松建 509100 246100 106.87% 1.82%
<4251>* 恵和 507800 255900 98.44% -10.63%
<1320>* ETF225 97504 49439.6 97.22% -1.12%
<4760> アルファ 75000 38680 93.9% 6.52%
<4526> 理ビタミン 93100 48260 92.91% 0.18%
<8255> アクシアル 37900 19740 92% 0.76%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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