*06:30JST 今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、中鉱工業生産指数、ユーロ圏CPIなど

＜国内＞



eWeLLが東証グロースに新規上場(公開価格:1700円)



＜海外＞

10:30 中・新築住宅価格(8月) -0.11％

11:00 中・住宅販売(8月) -31.4％

11:00 中・鉱工業生産指数(8月) 3.8％ 3.8％

11:00 中・小売売上高(8月) 3.2％ 2.7％

11:00 中・不動産投資(8月) -6.9％ -6.4％

11:00 中・固定資産投資(都市部)(8月) 5.5％ 5.7％

11:00 中・調査失業率(8月) 5.4％ 5.4％

15:00 英・小売売上高指数(8月) 0.3％

15:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(8月) -15.4％

18:00 欧・ユーロ圏CPI(8月) 0.5％

19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 7.50％ 8.00％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月15日まで1カ月間) -0.1％

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(9月) -0.69％

23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(9月) 59.3 58.2

29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(7月) 1218億ドル



エストニア・北大西洋条約機構(NATO)会合(18日まで)

米・アップルが「iPhone(アイフォーン)14」一部モデル発売



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》