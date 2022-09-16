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今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、中鉱工業生産指数、ユーロ圏CPIなど

2022年9月16日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、中鉱工業生産指数、ユーロ圏CPIなど
＜国内＞


eWeLLが東証グロースに新規上場(公開価格:1700円)


＜海外＞
10:30　中・新築住宅価格(8月)　　-0.11％
11:00　中・住宅販売(8月)　　-31.4％
11:00　中・鉱工業生産指数(8月)　3.8％　3.8％
11:00　中・小売売上高(8月)　3.2％　2.7％
11:00　中・不動産投資(8月)　-6.9％　-6.4％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(8月)　5.5％　5.7％
11:00　中・調査失業率(8月)　5.4％　5.4％
15:00　英・小売売上高指数(8月)　　0.3％
15:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(8月)　　-15.4％
18:00　欧・ユーロ圏CPI(8月)　　0.5％
19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　7.50％　8.00％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月15日まで1カ月間)　　-0.1％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(9月)　　-0.69％
23:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(9月)　59.3　58.2
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(7月)　　1218億ドル


エストニア・北大西洋条約機構(NATO)会合(18日まで)

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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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