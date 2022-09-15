*15:37JST 東証業種別ランキング：空運業が上昇率トップ

空運業が上昇率トップ。そのほか不動産業、陸運業、鉱業、その他製品なども上昇。一方、鉄鋼が下落率トップ。そのほか精密機器、非鉄金属、倉庫・運輸関連業、パルプ・紙なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 空運業 ／ 223.87 ／ 1.77

2. 不動産業 ／ 1,579.14 ／ 1.49

3. 陸運業 ／ 1,978.14 ／ 1.08

4. 鉱業 ／ 441.57 ／ 0.96

5. その他製品 ／ 3,876.7 ／ 0.88

6. 保険業 ／ 1,304.86 ／ 0.83

7. 小売業 ／ 1,379.75 ／ 0.59

8. 建設業 ／ 1,173.37 ／ 0.58

9. 繊維業 ／ 607.85 ／ 0.42

10. 食料品 ／ 1,771.22 ／ 0.37

11. 石油・石炭製品 ／ 1,201.3 ／ 0.35

12. 証券業 ／ 365.47 ／ 0.33

13. サービス業 ／ 2,557.84 ／ 0.30

14. ゴム製品 ／ 3,550.53 ／ 0.25

15. 電気機器 ／ 3,317.05 ／ 0.19

16. 輸送用機器 ／ 3,401.33 ／ 0.15

17. 医薬品 ／ 3,314.07 ／ 0.14

18. ガラス・土石製品 ／ 1,128.22 ／ 0.11

19. 情報・通信業 ／ 4,823.82 ／ 0.07

20. 銀行業 ／ 162.09 ／ -0.03

21. 卸売業 ／ 2,153.16 ／ -0.04

22. 化学工業 ／ 2,056.94 ／ -0.07

23. 金属製品 ／ 1,188.17 ／ -0.17

24. その他金融業 ／ 710.9 ／ -0.33

25. 機械 ／ 2,174.56 ／ -0.49

26. 水産・農林業 ／ 501.96 ／ -0.61

27. 電力・ガス業 ／ 372.2 ／ -0.66

28. 海運業 ／ 1,149.15 ／ -0.67

29. パルプ・紙 ／ 441.11 ／ -0.76

30. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,181.81 ／ -0.77

31. 非鉄金属 ／ 1,052.58 ／ -0.79

32. 精密機器 ／ 10,568.83 ／ -0.82

33. 鉄鋼 ／ 483.06 ／ -1.44《FA》