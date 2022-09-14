SKIYAKI　大幅高、23年1月期の営業利益予想を上方修正、倉庫物流費用など減少／新興市場スナップショット

*09:34JST ＜3995＞ SKIYAKI 494 +39

大幅高。23年1月期の営業損益を従来予想の1.40億円の黒字から1.95億円の黒字（前期実績0.97億円の黒字）に上方修正している。ECサービスに関連する倉庫物流費用に加えて広告宣伝費や給料手当などが想定より減少し、利益を押し上げる見通し。第2四半期累計（22年2-7月）は販管費の抑制が寄与し、1.11億円の黒字（前年同期実績0.14億円の赤字）に転換した。《ST》