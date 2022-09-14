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NY外為：ドル買い一服、米30年債入札良好で金利伸び悩む
記事提供元：フィスコ
*02:24JST NY外為：ドル買い一服、米30年債入札良好で金利伸び悩む
NY外為市場でドル買いが一段落した。米30年債入札の良好な結果を受けて、米国債相場が下げ止まった。ドル・円は144円40銭付近から144円18銭へじり安。ユーロ・ドルはパリティ付近で下げ止まり。
米財務省は180億ドル規模の30年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.511％。テイルはマイナス1.9BP。応札倍率は2.42倍と過去6回入札平均の2.37倍を上回り需要は強かった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は72.09％と、過去6回入札平均の69.9％を上回った。
入札結果が良好で米国債相場は下げ止まり。10年債利回りは3.456％から3.42％へ低下。2年債利回りは3.779％まで上昇後、3.76％で伸び悩んだ。《KY》
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