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シャノン　大幅に反落、22年10月期の営業損益予想を下方修正、イベント受注進まず赤字転落／新興市場スナップショット

2022年9月13日 13:24

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記事提供元：フィスコ

*13:24JST ＜3976＞ シャノン 1133 -66
大幅に反落。22年10月期の営業損益を従来予想の0.65億円の黒字から2.56億円の赤字（前期実績0.11億円の黒字）に下方修正している。広告事業は好調だったものの、メタバース事業で大型イベント案件の受注を想定通りに進められなかったほか、イベントクラウド事業やサブスクリプション事業も苦戦しており、赤字に転落する見通し。《ST》

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