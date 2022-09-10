ホーム > ライフ > ファッション > 記事

コンバース×エル・エル・ビーンコラボのスニーカー＆バッグ、90年代デザイン踏襲のオールスターなど

2022年9月10日 08:13

印刷

記事提供元：ファッションプレス

　コンバース(CONVERSE)とエル・エル・ビーン(L.L.Bean)のコラボレーション第2弾。シューズやバッグなどが、2022年10月下旬より発売される。

■コンバース×エル・エル・ビーンコラボ第2弾、90年代デザイン踏襲のオールスター

　コラボレーションスニーカー「オールスター 100 L.L.Bean HI」は、1990年代のアーカイブモデルがベース。トウキャップの形状や半円のラバーパーツといったディテールはそのままに、タフに快適に進化した「オールスター 100」の機能性を兼ね備えた一足だ。

　アッパーには水が浸みにくく汚れも付きにくい撥水キャンバスを使用。第一ハトメ&シュータンのタグにはエル・エル・ビーンのロゴを刻印し、アクセントを加えた。今回のコラボレーションでは、“ストーングレイ”が登場する。

■キッズ＆ベビーモデルも展開

　また、「オールスター 100 L.L.Bean HI」と仕様をリンクさせたキッズ＆ベビーモデルもラインナップ。ギフトとして贈ったり、親子お揃いで履いたりするのもオススメだ。

■コラボ入り大容量トートバッグ&バンダナも

　直営店限定で展開される小物も要チェック。エル・エル・ビーンの大容量バッグ「グローサリー・トートバッグ」をベースに「ALL STAR」と「L.L.Bean」ロゴを配したトートバッグや、パープル×ブラックなどバイカラーの配色を採用したバンダナが揃う。

【詳細】
コンバース×エル・エル・ビーン コラボレーション 第2弾
発売時期：2022年10月下旬
アイテム例：
・「オールスター 100 L.L.Bean HI」12,100円
・「チャイルド オールスター N L.L.Bean Z HI」6,600円
・「ベビー オールスター N L.L.Bean Z」6,050円
・グロサリートートバッグ 8,690円
・バンダナ 2,090円
※トートバッグ、バンダナは、直営店ホワイトアトリエ バイ コンバース、エル・エル・ビーン直営店、コンバース公式オンラインショップにて販売。

【問い合わせ先】
コンバースインフォメーションセンター
TEL：0120-819-217
月～金曜日(土日・祝日のぞく) 9:00〜18:00

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワード

関連記事

スポンサードリンク

ファッションの最新ニュース

RSS

» ファッションの最新ニュースをもっと見る