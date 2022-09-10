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コンバース×エル・エル・ビーンコラボのスニーカー＆バッグ、90年代デザイン踏襲のオールスターなど
コンバース(CONVERSE)とエル・エル・ビーン(L.L.Bean)のコラボレーション第2弾。シューズやバッグなどが、2022年10月下旬より発売される。
■コンバース×エル・エル・ビーンコラボ第2弾、90年代デザイン踏襲のオールスター
コラボレーションスニーカー「オールスター 100 L.L.Bean HI」は、1990年代のアーカイブモデルがベース。トウキャップの形状や半円のラバーパーツといったディテールはそのままに、タフに快適に進化した「オールスター 100」の機能性を兼ね備えた一足だ。
アッパーには水が浸みにくく汚れも付きにくい撥水キャンバスを使用。第一ハトメ&シュータンのタグにはエル・エル・ビーンのロゴを刻印し、アクセントを加えた。今回のコラボレーションでは、“ストーングレイ”が登場する。
■キッズ＆ベビーモデルも展開
また、「オールスター 100 L.L.Bean HI」と仕様をリンクさせたキッズ＆ベビーモデルもラインナップ。ギフトとして贈ったり、親子お揃いで履いたりするのもオススメだ。
■コラボ入り大容量トートバッグ&バンダナも
直営店限定で展開される小物も要チェック。エル・エル・ビーンの大容量バッグ「グローサリー・トートバッグ」をベースに「ALL STAR」と「L.L.Bean」ロゴを配したトートバッグや、パープル×ブラックなどバイカラーの配色を採用したバンダナが揃う。
【詳細】
コンバース×エル・エル・ビーン コラボレーション 第2弾
発売時期：2022年10月下旬
アイテム例：
・「オールスター 100 L.L.Bean HI」12,100円
・「チャイルド オールスター N L.L.Bean Z HI」6,600円
・「ベビー オールスター N L.L.Bean Z」6,050円
・グロサリートートバッグ 8,690円
・バンダナ 2,090円
※トートバッグ、バンダナは、直営店ホワイトアトリエ バイ コンバース、エル・エル・ビーン直営店、コンバース公式オンラインショップにて販売。
【問い合わせ先】
コンバースインフォメーションセンター
TEL：0120-819-217
月～金曜日(土日・祝日のぞく) 9:00〜18:00
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