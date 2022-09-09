*15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ

海運業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、不動産業、鉱業、サービス業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほかゴム製品、精密機器、陸運業、小売業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 1,152.52 ／ 2.86

2. 電力・ガス業 ／ 386.17 ／ 1.50

3. 不動産業 ／ 1,546.48 ／ 1.18

4. 鉱業 ／ 434.72 ／ 1.13

5. サービス業 ／ 2,568.07 ／ 1.09

6. 非鉄金属 ／ 1,056.74 ／ 1.00

7. 医薬品 ／ 3,355.82 ／ 0.93

8. 石油・石炭製品 ／ 1,209.02 ／ 0.90

9. 証券業 ／ 365.14 ／ 0.76

10. 情報・通信業 ／ 4,910.41 ／ 0.72

11. その他金融業 ／ 719.29 ／ 0.66

12. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,205.06 ／ 0.65

13. 建設業 ／ 1,180.49 ／ 0.60

14. 銀行業 ／ 162.64 ／ 0.57

15. 鉄鋼 ／ 487.28 ／ 0.56

16. 卸売業 ／ 2,150.42 ／ 0.45

17. 水産・農林業 ／ 517.02 ／ 0.41

18. 保険業 ／ 1,306.11 ／ 0.38

19. 化学工業 ／ 2,081.25 ／ 0.37

20. ガラス・土石製品 ／ 1,141.89 ／ 0.32

21. 金属製品 ／ 1,211.22 ／ 0.32

22. その他製品 ／ 3,753.09 ／ 0.24

23. 食料品 ／ 1,783.43 ／ 0.22

24. 繊維業 ／ 616.55 ／ 0.22

25. 電気機器 ／ 3,372.53 ／ 0.21

26. 機械 ／ 2,226.71 ／ 0.20

27. 輸送用機器 ／ 3,465.4 ／ -0.04

28. パルプ・紙 ／ 448.45 ／ -0.06

29. 小売業 ／ 1,367.56 ／ -0.06

30. 陸運業 ／ 1,884.82 ／ -0.20

31. 精密機器 ／ 10,787.21 ／ -0.32

32. ゴム製品 ／ 3,622.84 ／ -0.68

33. 空運業 ／ 210.8 ／ -0.72《FA》