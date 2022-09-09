*08:33JST 9/9

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28065.28、+634.98）

・NYダウは上昇（31774.52、+193.24）

・ナスダック総合指数は上昇（11862.13、+70.23）

・シカゴ日経先物は上昇（27865、大阪比+55）

・1ドル＝143.90-00円

・SOX指数は上昇（2658.18、+46.68）

・VIX指数は低下（23.61、-1.03）

・米原油先物は上昇（83.54、+1.60）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・9月限先物オプション特別清算指数（SQ）算出

・マネーストック（8月）

・中国消費者物価指数（8月）

・中国生産者物価指数（8月）

・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA）（8月）

・カナダ失業率（8月）

・米卸売在庫（7月）

・露GDP（4-6月）

・露CPI（8月）

・ユーロ圏財務相会合

・欧州エネルギー担当相臨時会合

・米卸売売上高（7月）

・米バイデン大統領がインテル新施設起工式に出席し半導体法について演説

・沖縄県知事選投開票（11日）

・米同時多発テロから21年（11日）

・スウェーデン総選挙（11日）

・中国資金調達総額（8月、15日までに）

・中国マネーサプライ（8月、15日までに）

・中国元建て新規貸出残高（8月、15日までに）

・韓国、台湾は休場《ST》