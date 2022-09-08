*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP改定値、景気ウォッチャー調査、米消費者信用残高など

＜国内＞

08:50 GDP改定値(4-6月) 2.9％ 2.2％

08:50 国際収支(経常収支)(7月) 8616億円 -1324億円

08:50 GDPデフレーター(4-6月) -0.4％ -0.4％

08:50 貸出動向 銀行計(8月) 2.1％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(8月) 1.8％

08:50 対外・対内証券投資(先週)

11:00 東京オフィス空室率(8月) 6.37

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(8月) 44.9 42.8

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(8月) 43.7 43.8



＜海外＞

10:30 豪・貿易収支(7月) 140.0億豪ドル 176.7億豪ドル

14:45 スイス・失業率(8月) 2.2％ 2.0％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月7日まで1カ月) -0.57％

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(8月) -0.38％

21:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 1.00％ 0.50％

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23.2万件

28:00 米・消費者信用残高(7月) 325.00億ドル 401.54億ドル



米・インド太平洋経済枠組み(IPEF)閣僚級会合(9日まで)

米・パウエルFRB議長が講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》