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今日の注目スケジュール：GDP改定値、景気ウォッチャー調査、米消費者信用残高など

2022年9月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP改定値、景気ウォッチャー調査、米消費者信用残高など
＜国内＞
08:50　GDP改定値(4-6月)　2.9％　2.2％
08:50　国際収支(経常収支)(7月)　8616億円　-1324億円
08:50　GDPデフレーター(4-6月)　-0.4％　-0.4％
08:50　貸出動向 銀行計(8月)　　2.1％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(8月)　　1.8％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
11:00　東京オフィス空室率(8月)　　6.37
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(8月)　44.9　42.8
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(8月)　43.7　43.8


＜海外＞
10:30　豪・貿易収支(7月)　140.0億豪ドル　176.7億豪ドル
14:45　スイス・失業率(8月)　2.2％　2.0％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月7日まで1カ月)　　-0.57％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(8月)　　-0.38％
21:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　1.00％　0.50％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23.2万件
28:00　米・消費者信用残高(7月)　325.00億ドル　401.54億ドル


米・インド太平洋経済枠組み(IPEF)閣僚級会合(9日まで)

米・パウエルFRB議長が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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