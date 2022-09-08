*03:36JST NY外為：ドル買い後退、ベージュブックで成長や物価上昇ペース緩和報告

連邦準備制度理事会（FRB）は米地区連銀経済報告(ベージュブック)を公表した。8月29日までの経済状況によると、

7月以降の経済活動は横ばいと、下方修正された。一方で、物価は依然高止まりで上昇基調ながら、12地区のうち、9地区が物価の伸びは弱まったと報告。連邦準備制度理事会（FRB）の望む正しい方向に進んでいること明らかになった。

米国債相場は続伸。10年債利回りは3.25％まで低下。ドル買いも後退し、ドル・円は143円83銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0003ドルまで上昇した。

米株は一段高。ダウは400ドル近く上昇した。《KY》