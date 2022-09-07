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【市場反応】米7月貿易赤字、1年ぶり最小、ドル堅調
記事提供元：フィスコ
*21:47JST 【市場反応】米7月貿易赤字、1年ぶり最小、ドル堅調
米商務省が発表した7月貿易収支は-707億ドルとなった。貿易赤字は、6月‐809億ドルから縮小。赤字幅は1年ぶり最小となった。
貿易赤字の縮小は7−9月期GDPの成長にプラスに寄与。ドルは高止まり。
ドル・円は144円95−90銭で推移した。ユーロ・ドルは0.9880−85ドルの安値圏でもみ合いとなった。
【経済指標】
・米・7月貿易収支：-707億ドル（予想：-702億ドル、6月：‐809億ドル←-796億ドル）《KY》
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