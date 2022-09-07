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[ドル・円通貨オプション]OP買い加速、円プット買いも強まる
記事提供元：フィスコ
*03:25JST [ドル・円通貨オプション]OP買い加速、円プット買いも強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国の連休明け、ドル・円相場の急伸を受けてオプション買いが加速した。
リスクリバーサルでは円プットスプレッドが拡大。円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物11.98％⇒13.30％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.49％⇒12.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.18％⇒11.87％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.81％⇒11.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.02％⇒−0.33％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物-0.14％⇒−0.38％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物-0.27％⇒−0.47％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.41％⇒−0.62％（08年10/27=+10.71％）《KY》
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