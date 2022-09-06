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バンクオブイノベ 大幅に5日ぶり反発、新作大型RPG「メメントモリ」の事前登録数が80万人突破／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:23JST ＜4393＞ バンクオブイノベ 3330 +60
大幅に5日ぶり反発。新作大型RPG「メメントモリ」について、事前登録数が合計80万人を突破したと発表している。メメントモリは、過酷な過去や運命を背負う少女たちが登場するゲーム。バンク・オブ・イノベーションは、同ゲームで月額課金高5億円以上の規模を最低1年以上推移（年間60億円）させることを目指している。前日までの続落で値頃感があることも買い意欲を刺激しているようだ。《ST》
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