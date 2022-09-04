関連記事
sumikaがコンバース キャンピングサプライとコラボ、“キャンプを楽しむ”メンバーの姿を公開
sumika(スミカ)が「コンバース キャンピングサプライ(CONVERSE CAMPING SUPPLY)」がコラボレーション。特設サイトでは、最新CDアルバム『For.』の収録曲「Porter」の一部が聴けるスペシャルムービーが公開される。
■sumikaが「コンバース キャンピングサプライ」とコラボ
2021年11月にはツアーファイナルのさいたまスーパーアリーナ公演を完売させ、2022年は全14曲を収録した最新アルバム『For.』をリリースするなど、ますます勢いを増しているsumika。そんなsumikaが、「コンバース キャンピングサプライ」とコラボレーションする。
■“キャンプを楽しむ”sumikaメンバーのルックが公開
「コンバース キャンピングサプライ」は、クラシックなデザインにアウトドアスペックを搭載した、コンバース(CONVERSE)のフットウェアライン。特設サイトでは、「コンバース キャンピングサプライ」のシューズを履きキャンプを楽しむsumikaのメンバーの姿が公開された。
なお、コラボレーションムービーでは、最新CDアルバム『For.』のリリースに先駆け、新曲「Porter」の一部を聴くことが可能だ。
【詳細】
sumika 新曲「Porter」
※2022年9月21日(水)発売の最新CDアルバム『For.』収録曲。
※コンバース キャンピングサプライ特設サイトにて一部聴くことが可能。
■最新アルバム『For.』
・通常盤(CD only) 3,300円
＜CD収録内容＞
1.New World
2.Glitter
3.何者
4.フレア
5.Simple
6.リタルダンド
7.Babel
8.透明
9.言葉と心
10.Jasmine
11.Porter
12.チョコレイト
13.Shake & Shake
14.Lost Found.
・初回生産限定盤A(CD＋Blu-ray＋秘密本収録) 7,150円
＜BD収録内容＞
sumika Film #11 ～ Special Live「Little Crown 2022」 ～
・初回生産限定盤B(CD＋Blu-ray) 6,150円
＜BD収録内容＞
sumika Film #12 sumika FANCLUB LIVE TOUR 2022『縁会』2022.5.17 at Zepp Haneda(TOKYO)
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- サロモン×アンドワンダーのコラボスニーカー、キャメルカラーの「XT-6」など 9/ 4 08:07
- ヨウジヤマモト社「ワイルドサイド ヨウジヤマモト」始動、ニードルズやアンブッシュ等5ブランドとコラボ 9/ 4 08:06
- ポメラート「サッビア」新作ジュエリー、“ホワイトダイヤモンド”が煌めくブレスレット&リング 9/ 4 08:04
- リンメル22年冬コスメ“まるで美容液”新作リップティント、美発色・潤い・ツヤを長時間キープ 9/ 4 08:03
- キャットフード「モンプチ」のディズニー“マリー”限定パッケージ、真鯛風味の特別フレーバーで 9/ 3 17:48