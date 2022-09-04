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sumikaがコンバース キャンピングサプライとコラボ、“キャンプを楽しむ”メンバーの姿を公開

2022年9月4日 08:04

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記事提供元：ファッションプレス

　sumika(スミカ)が「コンバース キャンピングサプライ(CONVERSE CAMPING SUPPLY)」がコラボレーション。特設サイトでは、最新CDアルバム『For.』の収録曲「Porter」の一部が聴けるスペシャルムービーが公開される。

■sumikaが「コンバース キャンピングサプライ」とコラボ

　2021年11月にはツアーファイナルのさいたまスーパーアリーナ公演を完売させ、2022年は全14曲を収録した最新アルバム『For.』をリリースするなど、ますます勢いを増しているsumika。そんなsumikaが、「コンバース キャンピングサプライ」とコラボレーションする。

■“キャンプを楽しむ”sumikaメンバーのルックが公開

　「コンバース キャンピングサプライ」は、クラシックなデザインにアウトドアスペックを搭載した、コンバース(CONVERSE)のフットウェアライン。特設サイトでは、「コンバース キャンピングサプライ」のシューズを履きキャンプを楽しむsumikaのメンバーの姿が公開された。


なお、コラボレーションムービーでは、最新CDアルバム『For.』のリリースに先駆け、新曲「Porter」の一部を聴くことが可能だ。

【詳細】
sumika 新曲「Porter」
※2022年9月21日(水)発売の最新CDアルバム『For.』収録曲。
※コンバース キャンピングサプライ特設サイトにて一部聴くことが可能。

■最新アルバム『For.』

・通常盤(CD only) 3,300円
＜CD収録内容＞
1.New World　
2.Glitter　
3.何者　
4.フレア　
5.Simple　
6.リタルダンド　
7.Babel　
8.透明　
9.言葉と心　
10.Jasmine　
11.Porter　
12.チョコレイト　
13.Shake & Shake　
14.Lost Found.

・初回生産限定盤A(CD＋Blu-ray＋秘密本収録) 7,150円
＜BD収録内容＞
sumika Film #11 ～ Special Live「Little Crown 2022」 ～

・初回生産限定盤B(CD＋Blu-ray) 6,150円
＜BD収録内容＞
sumika Film #12 sumika FANCLUB LIVE TOUR 2022『縁会』2022.5.17 at Zepp Haneda(TOKYO)

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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