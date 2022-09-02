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スノーピーク 急落、コスト増顕在化を見込んで国内証券が格下げ
記事提供元：フィスコ
*14:11JST スノーピーク---急落、コスト増顕在化を見込んで国内証券が格下げ
スノーピーク＜7816＞は急落。岩井コスモ証券は投資判断を「A」から「B+」に格下げ、目標株価も3500円から2500円に引き下げている。新規キャンパー向けの高単価商品の販売が減少しているほか、資材価格高騰と円安による粗利率の低下を見込んで会社側は業績計画を下方修正、今期値上げを行わない方針を受けて、同証券でも会社計画線まで下方修正している。原材料価格上昇の影響は来期にも一部残ると想定している。《YN》
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